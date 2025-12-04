Juez legaliza aprehensión e imputa cargos a ocho sospechosos capturados en la operación Nodriza; incluyendo a César Caicedo

Un juez de garantía legalizó este jueves 4 de diciembre en una audiencia de solicitudes múltiples a ocho personas aprehendidas en la operación Nodriza, la cual se realizó en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

La audiencia se realiza en las instalaciones del sistema penal acusatorio de la plaza Ágora. Tras la legalización de la aprehensión la Fiscalía pidió la detención provisional de los supuestos implicados.

Este grupo de personas es investigado, desde 2023, porque supuestamente se dedicaba al tráfico de drogas en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

La red fue desmantelada tras la operación Nodriza este miércoles 3 de diciembre, en la que participaron funcionarios del Ministerio Público y agentes de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.

De acuerdo con Telemetro Reporta, a las ocho personas también el juez imputo cargos por supuesto delito de conspiración para cometer delitos relacionados al tráfico de drogas.

Entre los aprehendidos se encuentra César Caicedo, quien fue conocido a nivel nacional, tras el secuestro de su hija Dayra Caicedo.

Según Telemetro Reporta, Caicedo sería el supuesto cabecilla de la banda desarticulada este miércoles 3 de diciembre.