Operación Nodriza: Desarticulan organización de narcotráfico; aprehenden al padre de Dayra Caicedo

Un total de siete personas fueron capturadas en horas de la madrugada de este miércoles 3 de diciembre, durante la operación Nodriza, un operativo ejecutado por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía de Drogas, en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

La Estrella de Panamá pudo constatar que entre los aprehendidos se encuentra el padre de la joven Dayra Caicedo, la cual estuvo secuestrada por más de un mes y apareció en una gasolinera en Panamá Oeste.

A las 11:30 a.m. se realizará una conferencia de prensa para dar a conocer más detalles de la operación.

Las autoridades señalan que los detenidos estarían supuestamente vinculados a una organización criminal dedicada a delitos relacionados con drogas y que operaba desde territorio panameño.

Las aprehensiones se realizaron tras allanamientos simultáneos en propiedades ubicadas en Panamá Oeste y Panamá, además de procedimientos operativos en embarcaciones localizadas en un club social y deportivo de la capital y en el área de Diablo.

De acuerdo con la investigación, el grupo era presuntamente dirigido por un ciudadano colombiano y estaba integrado por personas panameñas y colombianas que cumplían roles específicos dentro de la estructura delictiva.