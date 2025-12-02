Gabinete discutió la integración del sistema público de salud

la Caja de Seguro Social (CSS), el Ministerio de Salud (Minsa) y el Instituto Oncológico Nacional (ION) presentaron al Consejo de Gabinete los avances del plan de integración de servicios médicos, donde se resalta una mejor atención oncológica con la construcción del nuevo edificio para esta especialidad en la Ciudad de la Salud.

Entre los temas abordados estuvo el nuevo edificio del ION que contará con 9 niveles, dotándole con sala de quimioterapia ambulatoria con 90 sillones y 8 camas para tratamientos prolongados, entre otras facilidades como laboratorio clínico y molecular del servicio de hematología y, también, un edificio de estacionamientos de 6 niveles con 272 localidades.

El proyecto forma parte del proceso de integración del convenio Minsa-CSS. Además, pretende aprovechar los servicios de atención de Ciudad de la Salud y permitir su expansión progresiva, aumentando y mejorando la atención de pacientes.

La CSS igualmente presentó el proyecto de servicios para el alojamiento y la gestión del derecho al servicio médico, expediente clínico y la dispensación de medicamentos, el cual contempla un “data center” principal y redundante con interconexión.