Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela y aumenta la presión a Maduro

Mientras la comunidad internacional se mantiene en vilo a la espera de que en cualquier momento comienza la segunda fase de la operación Lanza del Sur, el secretario de Defensa Pete Hegseth tuvo que salir al paso de las acusaciones en su contra por presuntamente haber cometido un crimen de guerra el pasado 2 de septiembre, cuando se destruyó la primera narcolancha en el Mar Caribe. De acuerdo a una investigación del diario estadounidense <b>The Washington Post</b>, la primera presunta narcolancha destruida por la operación estadounidense fue abatida por un primer ataque en el que se destruyó la embarcación, matando al instante a nueve personas. Sin embargo, de acuerdo a la investigación periodística, Hegseth ordenó un segundo ataque para terminar de asesinar a los dos supervivientes que se aferraban a los restos que quedaron de la lancha.Algo que iría en contra de las leyes de la guerra al asesinar a un combatiente herido indefenso. 'No hemos hecho sino empezar a atacar barcos del narco y a mandar narcoterroristas al fondo del océano por envenenar al pueblo estadounidense', dijo Hegseth, que se encontraba sentado a la derecha de Trump.La portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt aseguró, por su lado, que la orden para dar ese segundo ataque – por el cual congresistas demócratas y republicanos pidieron una investigación – vino en cambio del almirante Frank Bradley. 'La prensa no entiende que esas decisiones se toman en mitad de la niebla de la guerra', intentó justificar por su parte Hegseth.