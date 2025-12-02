Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela y aumenta la presión a Maduro

Ante la expectación creada en los últimos días en torno a las posibles acciones militares dirigidas a territorio venezolano, el presidente estadounidense Donald Trump se mostró decidido ayer a dar finalmente el paso en una declaración brindada a los medios acreditados en la Casa Blanca después de reunirse con su gabinete por novena vez desde que asumió su segunda presidencia.

“Empezaremos con los ataques con tierra. (...) El objetivo es atacar a los hijos de perra. Esta gente ha matado a 200,000 estadounidenses el año pasado”, dijo Trump, en referencia a los narcotraficantes venezolanos, a los que tuvo como objetivo en la primera fase de la operación Lanza del Sur, dentro de la que llevó a cabo más de una veintena de ataques a presuntas narcolanchas tanto en el mar Caribe como en el Pacífico oriental.

Los ataques terrestres serían parte de la segunda fase de esta operación armada, que trajo consigo al mayor portaviones del Ejército estadounidense, el U.S.S. Gerald Ford.

Si bien la administración Trump mantuvo desde el principio que sus operaciones buscaban poner fin al narcotráfico en el Hemisferio Occidental, analistas apuntan a una posible cambio de régimen y la salida de Nicolás Maduro, considerado ilegítimo por gran parte de la comunidad internacional desde las elecciones del 2024, en las que se autoproclamó como vencedor sin mostrar las actas oficiales de los comicios.

La hipótesis del cambio de régimen ha cobrado aún mayor fuerza desde que se supo que Trump - de acuerdo a la agencia noticiosa Reuters y, a su vez, citada por el diario El País – sostuvo una llamada telefónica con Maduro en la que este recibió el ultimátum de la Casa Blanca de dejar el poder antes del pasado viernes 28 de noviembre, a cambio de garantizarle su seguridad en un eventual traslado a un tercer país en caso de que tuviera que abandonar el territorio venezolano.

De igual modo, el líder venezolano exigió una amnistía para él y su familia y el cese tanto de las sanciones internacionales en su país como de los procesos que se le siguen en su contra en el Tribunal Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad.

Entre las propuesta de Maduro según la prensa estadounidense, estaba también la conformación de un gobierno interino liderado por la actual vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez, hasta la celebración de unas nuevas elecciones.