Sri Lanka eleva a 474 los muertos por inundaciones mientras hoy se esperan nuevas lluvias

<b><a href="/tag/-/meta/sri-lanka">Sri Lanka </a></b>eleva este miércoles a <b>474 los muertos y a 356</b> los desaparecidos por las inundaciones que golpean al país desde hace una semana, mientras hoy se esperan nuevos episodios de lluvias y tormentas en varias zonas.Estas devastadoras inundaciones han dejado a más de<b> 1,5 millones </b>de personas afectadas, además de más de <b>40.000 viviendas dañadas</b> y cerca de un <b>millar </b>destruidas por completo, según el último balance del <b>Centro de Gestión de Desastres (DMC).</b>El <b>Departamento Meteorológico de Sri Lanka </b>alertó este miércoles de nuevos episodios de lluvias y tormentas en varias provincias del norte y el este del país. Las autoridades pidieron a la población extremar la precaución ante posibles vientos fuertes y descargas eléctricas.Los daños a viviendas e infraestructuras vitales, junto con la interrupción de servicios esenciales, han provocado desplazamientos generalizados y aumentaron el riesgo de brotes de enfermedades, desnutrición y condiciones de vida inseguras, informó <b>UNICEF </b>en un comunicado emitido el martes.<b>El acceso al agua potable sigue siendo una preocupación grave, donde en varias zonas el suministro es limitado o incluso inexistente.</b>El ya frágil sistema de salud de <b>Sri Lanka</b> se encuentra bajo una grave presión señalando que varios hospitales de distrito permanecen inundados y reciben suministros limitados, mientras que los pacientes en estado crítico son trasladados por aire a instalaciones operativas.La <b>India, Estados Unidos, Rusia, Australia, Nepal, Pakistán y Maldivas</b> han enviado suministros a la isla, asistencia logística y apoyo financiero, mientras organismos internacionales coordinan la ayuda para respaldar la recuperación de las comunidades afectadas.El ciclón <b>Diwath </b>se enmarca en una de las peores temporadas de tormentas tropicales que ha afrontado el sur y este de Asia en décadas.El temporal fue el resultado de la coincidencia de hasta tres ciclones en la región. <b>Indonesia y Tailandia, junto con Sri Lanka, </b>acumulan ya alrededor de 1.300 muertos y centenares de desaparecidos por los efectos de las fuertes lluvias.