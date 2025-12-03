  1. Inicio
Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 3 de diciembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), prevé lluvias intensas en provincias centrales y sectores del Oriente panameño.
MARTIN BERNETTI / AFP
Por
Bernabé Yangüez
  • 03/12/2025 06:20
Aguaceros matutinos y vespertinos marcarán la jornada en varias regiones del país.

El meteorólogo del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Rafael Morán informó que para este miércoles 3 de diciembre de 2025 se esperan incursiones nubosas durante la mañana, acompañadas de lluvias y aguaceros que avanzarán hacia tierra firme y las costas del Caribe panameño. También se prevén aguaceros esporádicos en Panamá Norte, Panamá Este, el golfo de Panamá y el sur de Veraguas.

En horas de la tarde, el pronóstico indica un incremento en la actividad lluviosa sobre las provincias de Coclé, Panamá Oeste y Panamá. Morán señaló que podrían registrarse episodios fuertes en las provincias centrales y el Oriente panameño. En el Caribe las condiciones tenderán a mejorar, aunque no se descartan aguaceros de corta duración en Costa Abajo de Colón y zonas montañosas.

Para la noche persistirán aguaceros esporádicos en Costa Abajo de Colón, mientras que algunas lluvias podrían presentarse en la península de Azuero, el sur de Veraguas y sectores del Oriente.

Las temperaturas máximas estarán entre 28°C y 30°C en el Caribe, y entre 29°C y 32°C en el Pacífico. Los índices de radiación ultravioleta se mantendrán moderados en el Caribe Occidental, mientras que en el resto del país variarán de altos a muy altos.

El IMHPA también reportó condiciones marítimas favorables en ambos litorales, tanto en el Caribe como en el Pacífico.

