Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 3 de diciembre

El meteorólogo del <b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a></b>, <b>Rafael Morán</b> informó que para este <b>miércoles 3 de diciembre de 2025</b> se esperan incursiones nubosas durante la mañana, acompañadas de lluvias y aguaceros que avanzarán hacia tierra firme y las costas del Caribe panameño. También se prevén aguaceros esporádicos en Panamá Norte, Panamá Este, el golfo de Panamá y el sur de Veraguas.En horas de la tarde, el pronóstico indica un incremento en la actividad lluviosa sobre las provincias de Coclé, Panamá Oeste y Panamá. Morán señaló que podrían registrarse episodios fuertes en las provincias centrales y el Oriente panameño. En el Caribe las condiciones tenderán a mejorar, aunque no se descartan aguaceros de corta duración en Costa Abajo de Colón y zonas montañosas.Para la noche persistirán aguaceros esporádicos en Costa Abajo de Colón, mientras que algunas lluvias podrían presentarse en la península de Azuero, el sur de Veraguas y sectores del Oriente.Las temperaturas máximas estarán entre <b>28°C y 30°C en el Caribe</b>, y entre <b>29°C y 32°C en el Pacífico</b>. Los índices de radiación ultravioleta se mantendrán <b>moderados en el Caribe Occidental</b>, mientras que en el resto del país variarán de <b>altos a muy altos</b>.El IMHPA también reportó <b>condiciones marítimas favorables en ambos litorales</b>, tanto en el Caribe como en el Pacífico.