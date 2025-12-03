Macron llega a Pekín para su cuarta visita a China, con comercio y Ucrania en la agenda

El presidente francés, Emmanuel Macron, aterrizó en la tarde local de este miércoles en la capital china para iniciar una visita de Estado centrada en la corrección de los desequilibrios comerciales con Pekín y en la guerra de Ucrania, un conflicto en el que París espera que China impulse avances hacia un alto el fuego.

La cadena estatal CCTV difundió imágenes de la llegada a Pekín del avión del mandatario galo, que viaja acompañado de su esposa, Brigitte.

Macron comenzará esta noche su programa oficial con un recorrido por los Jardines Qianlong, en la Ciudad Prohibida de Pekín, antes de reunirse este jueves con el presidente chino, Xi Jinping, en un encuentro que incluirá la firma de varios acuerdos.

La agenda continuará el viernes en Chengdu, en el centro del país, donde la pareja presidencial estará acompañada de Xi.

El viaje, el cuarto de Macron a China como jefe de Estado, se produce en un momento marcado por las tensiones comerciales entre el gigante asiático y la Unión Europea.

París insiste en establecer condiciones equitativas de competencia y reclama que las empresas francesas y europeas tengan un acceso comparable al de las compañías chinas en Europa.

Un artículo del diario oficialista Global Times indicó esta semana que la visita “añadirá un nuevo capítulo a los intercambios amistosos entre los dos países” y sostuvo que, pese a las fricciones comerciales, China y la Unión Europea cuentan con “una base sólida para un progreso constante”.

El diario pidió asimismo crear “un entorno empresarial más justo, transparente y no discriminatorio” para las empresas de ambas partes en China y la Unión Europea.

En materia de Ucrania, Macron llega con el objetivo declarado de “mejorar la comprensión mutua” e intentar que China utilice su influencia para favorecer un alto el fuego en el conflicto, hacia el cual Pekín ha mantenido una postura ambigua desde el inicio.

La diplomacia francesa no espera que Pekín modifique su alineamiento general con Rusia, pero considera que podría influir en Moscú para facilitar una desescalada, en un contexto marcado por la reciente reactivación de contactos internacionales sobre un posible plan de paz.

París insiste en que cualquier solución debe ser “sólida y duradera”, y sostiene que la implicación de China es necesaria para que avance cualquier iniciativa diplomática.

Macron prevé abordar además con Xi la situación en Oriente Medio, la evolución de la economía mundial y las fricciones derivadas de la investigación europea sobre los vehículos eléctricos chinos y las amenazas de represalias a productos franceses, como el coñac.