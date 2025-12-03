Macron llega a Pekín para su cuarta visita a China, con comercio y Ucrania en la agenda

El presidente francés,<b><a href="/tag/-/meta/emmanuel-macron"> Emmanuel Macron, </a></b>aterrizó en la tarde local de este miércoles en la capital china para iniciar una visita de <b>Estado</b> centrada en la corrección de los desequilibrios comerciales con <b>Pekín </b>y en la guerra de <b>Ucrania</b>, un conflicto en el que París espera que <b>China</b> impulse avances hacia un alto el fuego.La cadena estatal <b>CCTV </b>difundió imágenes de la llegada a <b>Pekín </b>del avión del mandatario galo, que viaja acompañado de su esposa, <b>Brigitte</b>.Macron comenzará esta noche su programa oficial con un recorrido por los <b>Jardines Qianlong, en la Ciudad Prohibida de Pekín,</b> antes de reunirse este jueves con el presidente<b> chino, Xi Jinping,</b> en un encuentro que incluirá la firma de varios acuerdos.<b>La agenda continuará el viernes en Chengdu, en el centro del país, donde la pareja presidencial estará acompañada de Xi.</b>El viaje, el<b> cuarto de Macron a China</b> como jefe de Estado, se produce en un momento marcado por las tensiones comerciales entre el gigante asiático y la <b>Unión Europea.</b>París insiste en establecer condiciones equitativas de competencia y reclama que las empresas francesas y europeas tengan un acceso comparable al de las compañías chinas en Europa.Un artículo del diario oficialista<b> Global Times</b> indicó esta semana que la visita <b>'añadirá un nuevo capítulo a los intercambios amistosos entre los dos países'</b> y sostuvo que, pese a las fricciones comerciales, <b>China y la Unión Europea</b> cuentan con 'una base sólida para un progreso constante'.El diario pidió asimismo crear <b>'un entorno empresarial más justo, transparente y no discriminatorio' </b>para las empresas de ambas partes en<b> China y la Unión Europea.</b>En materia de <b>Ucrania, Macron</b> llega con el objetivo declarado de 'mejorar la comprensión mutua' e intentar que <b>China </b>utilice su influencia para favorecer un alto el fuego en el conflicto, hacia el cual <b>Pekín </b>ha mantenido una postura ambigua desde el inicio.La diplomacia francesa no espera que <b>Pekín </b>modifique su alineamiento general con <b>Rusia</b>, pero considera que podría influir en <b>Moscú </b>para facilitar una desescalada, en un contexto marcado por la reciente reactivación de contactos internacionales sobre un posible plan de paz.<b>París </b>insiste en que cualquier solución debe ser <b>'sólida y duradera'</b>, y sostiene que la implicación de China es necesaria para que avance cualquier iniciativa diplomática.Macron prevé abordar además co<b>n Xi la situación en Oriente Medio,</b> la evolución de la economía mundial y las fricciones derivadas de la investigación europea sobre los vehículos eléctricos chinos y las amenazas de represalias a productos franceses, como el coñac.