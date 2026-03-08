El ‘error’ del presupuesto, los ingresos corrientes en 2025 fueron 20,6% menos que lo estimado

Nuevamente se repite el 'error'. El año pasado los ingresos corrientes totalizaron en $10.371,6 millones, lo que significa un 20,6% menos de lo que se requería para satisfacer las necesidades del presupuesto del Estado.Fueron $2.684,4 millones menos cuando lo presupuestado se proyectaba en $13.055,9 según el reporte de diciembre de 2025 de la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).Del total de ingresos que llegaron a las arcas del Estado de enero a diciembre de 2025, el 60% provino de ingresos tributarios con $6.257,7 millones, el 39% de los no tributarios con $4.088,1 y el restante 0.2% de otros ingresos corrientes.