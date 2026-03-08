El ‘error’ del presupuesto, los ingresos corrientes en 2025 fueron 20,6% menos que lo estimado

Nuevamente se repite el “error”. El año pasado los ingresos corrientes totalizaron en $10.371,6 millones, lo que significa un 20,6% menos de lo que se requería para satisfacer las necesidades del presupuesto del Estado. Fueron $2.684,4 millones menos cuando lo presupuestado se proyectaba en $13.055,9 según el reporte de diciembre de 2025 de la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Del total de ingresos que llegaron a las arcas del Estado de enero a diciembre de 2025, el 60% provino de ingresos tributarios con $6.257,7 millones, el 39% de los no tributarios con $4.088,1 y el restante 0.2% de otros ingresos corrientes.

‘Error’ con consecuencias

El hecho de que los ingresos acumulados en 2025 estén en 20,6% menos que lo presupuestado es “un serio error de diseño en el presupuesto porque se considera una estimación excesivamente optimista, sobre todo para la recaudación de impuestos”, explicó el economista Ernesto Bazán, a pesar de que la recaudación aumentó en 12% en comparación con lo obtenido por el fisco en 2024. “La consecuencia de este error de diseño es que el país tendrá que cubrir los ingresos no alcanzados con más deuda” añadió el también analista de riesgo. Esto implica que son $2.684,4 millones que se gestionarán con deuda pública lo que conlleva a que se comprometan los próximos ejercicios fiscales porque el Estado tendrá que pagar más intereses La secuela de ello es que se restringe la capacidad de destinar recursos para atender las necesidades sociales del país, señaló. ¿Cómo enfrentar un ‘alto’ déficit? Aún cuando los ingresos en 2025 aumentaron $1.115,3 millones respecto al año 2024 el déficit sigue siendo mayor que el de 2024 con $337.1 millones adicionales. Esto significa un “alto déficit” con relación a lo presupuestado, resaltó el expresidente del Colegio de Economistas de Panamá, Raúl Moreira. Planteó que para “enfrentar tan alto déficit con relación a lo presupuestado” sin recurrir al endeudamiento el Estado tiene dos opciones: Ejercer el cobro de los impuestos no pagados y contener el gasto público en las áreas que no perjudiquen las necesidades de las personas más humildes. Moreira, quien fungió como director de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), subrayó además el retraso en la publicación de estos informes tributarios ya que a estas alturas tendría que haberse reportado la recaudación del mes de enero 2026.

Personas naturales las que más aportan a fisco

El incremento de 12% en los ingresos corrientes del año pasado, según el informe publicado por la DGI, se debe fundamentalmente a que en los ingresos tributarios la mayor recaudación de impuesto sobre la renta fue de las personas naturales con $456,1 millones más que en el 2024. “En pocas palabras que menos personas ganan más y pagan más impuestos, considerando que el empleo en el 2025 no aumentó respecto del 2024”, indicó Bazán. En cambio la renta de personas jurídicas o empresas se incrementó en $105 millones “lo que evidencia que el mayor peso de la recaudación sigue recayendo en las personas naturales”, apuntó Bazán, es decir en los profesionales y asalariados. En tanto, en el reglón de los ingresos no tributarios el Canal de Panamá tuvo un desempeño que sobresalta en el informe de recaudación. Los dividendos entregados por la operación de la vía interoceánica aumentaron en $419.2 millones respecto al año 2024 con un total de $2.371,6. Estos ingresos representan el 87% del total de los ingresos no tributarios. Otro punto que llama la atención en el informe es que el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) se incrementó solo en $4.5 millones del 2024 al 2025, es decir un 0.5%. Esto refleja que “aún estamos lejos de alcanzar un dinamismo económico que permita acelerar el ciclo de ventas-empleo-consumo-ventas-inversión-empleo”, expuso Bazán. “Incluso si consideramos el ITBMS por ventas e importaciones, evidencia una caída del 0.1% respecto del año 2024”, acotó el analista Bazán. La fotografía de cómo cerró el 2025 arroja una reflexión para Moreira y es que en vista del problema de la falta de ingresos el gobierno está resolviendo “una gran parte de su presupuesto de inversiones a través de asociaciones público privadas en las cuales no está claro cuánto representará en términos de aportes al fisco en conceptos de tasas, impuestos y otros derechos”. A su vez, no hay que olvidar que este año entran en vigor buena parte de las desgravaciones arancelarias producto del Tratado de Promoción Comercial (TPC) con Estados Unidos, recordó Moreira, por lo que los renglones de impuestos de importación e ITBMS de importación “tendrán una importante afectación”. “El camino aquí es el de implementar acciones contundentes de cobros a los grandes evasores, además de fomentar aquellas actividades que además de generar empleos, contribuyan al tesoro nacional”, concluyó el docente de economía Moreira.