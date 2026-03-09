Inicia programa de almuerzo escolar: unos 300 estudiantes reciben alimentos en plantel del Chorrillo

Unos 300 estudiantes del Centro Educativo Manuel José Hurtado empezarán a recibir diariamente almuerzos saludables como parte del programa de alimentación escolar del Ministerio de Educación (Meduca).

La directora nacional de Nutrición y Salud Escolar del Meduca, Hilda Montenegro, explicó que el programa prioriza la inclusión de frutas y vegetales frescos en los menús, un aspecto que, aseguró, es fundamental para el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes.

“Frutas y vegetales dan aquellos aportes que necesitan nuestros niños en el centro educativo para acompañar el proceso de enseñanza y aprendizaje”, señaló Montenegro, quien destacó que estos alimentos forman parte obligatoria de los almuerzos escolares.

En este plantel, ubicado en una zona con población vulnerable como lo es El Chorrillo, los alimentos se adquieren semanalmente y se entregan cada dos semanas para preservar su frescura, especialmente en el caso de productos perecederos, de acuerdo a la directora nacional de Nutrición y Salud Escolar.

El programa de almuerzos escolares se encuentra actualmente en proceso de licitación pública a nivel nacional. Según Montenegro, la convocatoria contempla la atención de 2.001 centros educativos en las 16 regiones educativas del país y beneficiará a más de 280.000 estudiantes.

La funcionaria explicó que esta ampliación representa un aumento significativo respecto al año anterior, cuando el programa cubría cerca de 1.000 escuelas.

“Estamos incluyendo el doble de escuelas del año pasado y se suman alrededor de 47.000 estudiantes más”, detalló.