Inicia programa de almuerzo escolar: unos 300 estudiantes reciben alimentos en plantel del Chorrillo

El programa de alimentación escolar se duplicará respecto al año pasado e incorporará 47 mil estudiantes más en todo el país, según el Meduca.
Adriana Berna
  • 09/03/2026 11:35
Autoridades educativas aseguran que el programa prioriza menús con frutas, vegetales y proteínas para mejorar la nutrición de los estudiantes y apoyar su proceso de aprendizaje.

Unos 300 estudiantes del Centro Educativo Manuel José Hurtado empezarán a recibir diariamente almuerzos saludables como parte del programa de alimentación escolar del Ministerio de Educación (Meduca).

La directora nacional de Nutrición y Salud Escolar del Meduca, Hilda Montenegro, explicó que el programa prioriza la inclusión de frutas y vegetales frescos en los menús, un aspecto que, aseguró, es fundamental para el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes.

“Frutas y vegetales dan aquellos aportes que necesitan nuestros niños en el centro educativo para acompañar el proceso de enseñanza y aprendizaje”, señaló Montenegro, quien destacó que estos alimentos forman parte obligatoria de los almuerzos escolares.

En este plantel, ubicado en una zona con población vulnerable como lo es El Chorrillo, los alimentos se adquieren semanalmente y se entregan cada dos semanas para preservar su frescura, especialmente en el caso de productos perecederos, de acuerdo a la directora nacional de Nutrición y Salud Escolar.

El programa de almuerzos escolares se encuentra actualmente en proceso de licitación pública a nivel nacional. Según Montenegro, la convocatoria contempla la atención de 2.001 centros educativos en las 16 regiones educativas del país y beneficiará a más de 280.000 estudiantes.

La funcionaria explicó que esta ampliación representa un aumento significativo respecto al año anterior, cuando el programa cubría cerca de 1.000 escuelas.

“Estamos incluyendo el doble de escuelas del año pasado y se suman alrededor de 47.000 estudiantes más”, detalló.

Nutricionistas del Meduca diseñan menús adaptados a las distintas regiones del país.
Mientras concluye el proceso de licitación, el Meduca ha optado por un mecanismo temporal para garantizar la alimentación de los estudiantes desde el inicio del año escolar. En este esquema, cada regional educativa realiza compras locales utilizando fondos de nutrición y mediante actos públicos.

Por otro lado, la planificación de los menús está a cargo de un equipo de 31 nutricionistas y dietistas del Meduca, quienes diseñan opciones adaptadas a las distintas regiones del país. Actualmente existen cuatro menús cíclicos que se ajustan a la cultura alimentaria local.

En las comarcas, por ejemplo, los menús incluyen alimentos tradicionales propios de cada región, como hojas comestibles y productos autóctonos, con el objetivo de respetar los hábitos alimenticios de las comunidades.

Los platos también buscan diversidad nutricional, combinando carbohidratos, proteínas y vegetales. Entre las opciones se incluyen arroz, yuca, pasta o puré, acompañados de proteínas como pollo, pescado, huevos o carne, además de menestras y frutas.

Por su parte, la directora del Centro Educativo Manuel José Hurtado, Yesenia Velázquez, destacó que el programa funciona gracias al apoyo constante de la comunidad educativa.

Explicó que la iniciativa está respaldada por la Ley 115 del 5 de diciembre de 2019, que modifica la ley del programa del vaso de leche y la galleta nutricional, e incluye la participación de padres de familia y docentes.

En esta escuela, las madres de familia colaboran junto a las cocineras y trabajadoras manuales en la preparación de los alimentos.

“Los padres de familia apoyan para que todos los estudiantes coman”, indicó Velázquez.

Aunque el programa está diseñado para atender alrededor de 150 estudiantes por día, el plantel ha logrado duplicar esa cifra gracias a la participación comunitaria.

La directora también destacó la importancia del almuerzo escolar para las familias del área, donde muchos padres dependen de trabajos informales y viven del ingreso diario.

“Para ellos es beneficioso que sus hijos coman aquí y vayan almorzados”, concluyó.

