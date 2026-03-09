Inicia programa de almuerzo escolar: unos 300 estudiantes reciben alimentos en plantel del Chorrillo

Unos <b>300 estudiantes del Centro Educativo Manuel José Hurtado</b> <b>empezarán a recibir diariamente almuerzos saludables </b>como parte del programa de alimentación escolar del <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca)</a></b>.La<b> directora nacional de Nutrición y Salud Escolar del Meduca</b>, <b>Hilda Montenegro</b>, explicó que el programa <b>prioriza la inclusión de frutas y vegetales frescos en los menús</b>, un aspecto que, aseguró, es fundamental para el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes.<i>'Frutas y vegetales dan aquellos aportes que necesitan nuestros niños en el centro educativo para acompañar el proceso de enseñanza y aprendizaje'</i>, señaló Montenegro, quien destacó que estos alimentos forman parte obligatoria de los almuerzos escolares.En este plantel, ubicado en una zona con población vulnerable como lo es <b><a href="/tag/-/meta/el-chorrillo">El Chorrillo</a></b>, los alimentos <b>se adquieren semanalmente y se entregan cada dos semanas </b>para preservar su frescura, especialmente en el caso de productos perecederos, de acuerdo a la directora nacional de Nutrición y Salud Escolar.El programa de almuerzos escolares<b> se encuentra actualmente en proceso de licitación pública a nivel nacional</b>. Según Montenegro,<b> la convocatoria contempla la atención de 2.001 centros educativos en las 16 regiones educativas del país y beneficiará a más de 280.000 estudiantes</b>.La funcionaria explicó que esta ampliación representa un aumento significativo respecto al año anterior, cuando el programa cubría cerca de<b> 1.000 escuelas</b>.<i>'Estamos incluyendo el doble de escuelas del año pasado y se suman alrededor de 47.000 estudiantes más'</i>, detalló.