Panamá pide disculpas a Brasil por incidente migratorio con exministro

El gobierno de Panamá envió este domingo una carta oficial al ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, en la que expresó disculpas por el incidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen con el periodista y ex servidor público brasileño Franklin de Souza Martins.

El hecho, que generó incomodidad diplomática, se produjo cuando Martins fue impedido de ingresar al país mientras se encontraba en tránsito hacia Guatemala.

Los hechos fueron reconocidos en una carta que envío el canciller Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez y Mauro Vieira, ministro de Relaciones Exteriores,República Federativa del Brasil, publicado por el medio Asociación Brasileña de Prensa.

Según la comunicación oficial, el rechazo de entrada obedeció a la aplicación automática de los sistemas de alerta migratoria utilizados por las autoridades panameñas.

Estos procedimientos, de carácter administrativo, se activan de manera automática y no responden a decisiones políticas ni personales.

Sin embargo, el gobierno panameño reconoció que la situación no refleja el respeto y la consideración que Panamá mantiene hacia el ciudadano brasileño ni hacia su trayectoria pública.