Panamá pide disculpas a Brasil por incidente migratorio con exministro

Franklin de Souza Martins
Franklin de Souza Martins Redes Sociales
Por
Lourdes García Armuelles
  • 09/03/2026 13:03
Las declaraciones se dieron a través de una carta firmada por el canciller Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez

El gobierno de Panamá envió este domingo una carta oficial al ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, en la que expresó disculpas por el incidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen con el periodista y ex servidor público brasileño Franklin de Souza Martins.

El hecho, que generó incomodidad diplomática, se produjo cuando Martins fue impedido de ingresar al país mientras se encontraba en tránsito hacia Guatemala.

Los hechos fueron reconocidos en una carta que envío el canciller Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez y Mauro Vieira, ministro de Relaciones Exteriores,República Federativa del Brasil, publicado por el medio Asociación Brasileña de Prensa.

Según la comunicación oficial, el rechazo de entrada obedeció a la aplicación automática de los sistemas de alerta migratoria utilizados por las autoridades panameñas.

Estos procedimientos, de carácter administrativo, se activan de manera automática y no responden a decisiones políticas ni personales.

Sin embargo, el gobierno panameño reconoció que la situación no refleja el respeto y la consideración que Panamá mantiene hacia el ciudadano brasileño ni hacia su trayectoria pública.

La carta, firmada por el canciller Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, subraya que Franklin Martins “será siempre bienvenido en Panamá” y que el país estaría complacido de recibirlo en cualquier momento.

El documento también destaca la importancia de las relaciones bilaterales entre Panamá y Brasil, calificándolas de “excelentes” y caracterizadas por un diálogo político fluido, cooperación estrecha y una sincera amistad entre los gobiernos y presidentes de ambas naciones.

Franklin Martins es una figura reconocida en Brasil, tanto por su labor periodística como por su participación en la vida pública.

Durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva, desempeñó funciones relevantes como servidor público, lo que le otorgó visibilidad y prestigio en el ámbito político y mediático.

