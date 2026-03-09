Tribunal pone fin a la causa contra Juan Pablo Guanipa por terrorismo en Venezuela

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa informó que el pasado sábado recibió en su residencia una notificación del tribunal de primera instancia con competencia en terrorismo, en la que se decreta el sobreseimiento de su causa por extinción de la acción penal. La decisión responde a una petición presentada por el Ministerio Público y pone fin a un proceso en el que se le imputaban cinco delitos: terrorismo, asociación y obstrucción de la justicia bajo la Ley Antiterrorismo, además de conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria conforme al Código Penal. Guanipa, quien estuvo encarcelado por estas acusaciones, calificó el proceso como una “vulgar persecución política” y aseguró que en el expediente no se describen hechos concretos que sustenten los cargos. “Ni siquiera se ocuparon de inventar hechos. No se describe qué hice, cuándo, cómo, dónde ni con quién. Sin hechos no hay delito. Sin delito no hay proceso legítimo”, afirmó, tras acceder al expediente junto a su abogado defensor, Joel García.

El opositor subrayó que el sobreseimiento no constituye un perdón ni una amnistía, sino la confirmación de que nunca existieron delitos. “La amnistía no limpia culpas, desnuda abusos. La gran mayoría de los amnistiados nunca cometió delito alguno. Lo que se olvida es la persecución”, expresó, en referencia a los miles de venezolanos que, según él, han sido sometidos a procesos judiciales sin fundamento. En su declaración, Guanipa denunció que tanto él como otras personas y sus familias fueron víctimas de una “ominosa opresión” por pensar distinto, buscar la democracia y luchar por la libertad. Atribuyó estas prácticas a lo que llamó la “patología del poder”, una ambición desmedida que lleva a algunos actores políticos a cometer abusos para mantenerse en el poder. “De casos parecidos está llena la historia”, recordó.