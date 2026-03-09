Mulino estará en la toma de posesión del presidente chileno Kast

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que viajará a Santiago de Chile, este martes 10 de marzo, para participar en la ceremonia de trasmisión de mando del presidente electo José Antonio Kast, que se realizará el miércoles 11 de marzo, en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso.

Previo a la toma de posesión, el presidente Mulino, quien participa acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, sostendrá a su llegada una reunión bilateral con el mandatario electo, en el Palacio Cousiño.

Chile es el principal usuario del Canal de Panamá de América Latina y se encuentra entre los 5 usuarios más grandes del mundo.

Kast se prepara para su llegada al Palacio de La Moneda tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el pasado 14 de diciembre, por el Partido Republicano.

Asume el cargo sucediendo a Gabriel Boric en una ceremonia en la que participan jefes de Estado y de Gobierno, vicepresidentes y/o primeros ministros y primeras damas.

Una docena de jefes de Estado han confirmado la asistencia a la toma de posesión de José Antonio Kast, entre ellos Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), el rey Felipe VI (España), Yamandú Orsi (Uruguay), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Rodrigo Paz (Bolivia), Nasry Asfura (Honduras), Luis Abinader (República Dominicana); el primer ministro de Haití, Alix Fils-Aimé, y el de Hungría, Tamás Sulyok.

La Cancillería chilena dio a conocer también la presencia del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y representantes de Italia y de la Comisión Europea.