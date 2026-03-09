Trump asegura que la guerra con Irán está ‘prácticamente terminada’

En una reciente entrevista concedida a la cadena CBS, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la ofensiva militar contra Irán está “muy adelantada” respecto a los plazos previstos y que, desde su perspectiva, el conflicto está “prácticamente terminado”.

Estas declaraciones se producen apenas diez días después de que una operación conjunta entre EE. UU. e Israel (iniciada el 28 de febrero de 2026) resultara en la muerte del Líder Supremo, Ali Khamenei, y en ataques masivos a infraestructuras estratégicas iraníes.

Trump aseguró que Irán ya no posee capacidades operativas significativas. “No tienen armada, no tienen comunicaciones, no tienen fuerza aérea”, declaró el mandatario, minimizando la capacidad de respuesta de Teherán.

Aunque inicialmente se proyectó una campaña de cuatro a cinco semanas, Trump sostiene que el objetivo de desarticular al régimen se ha cumplido con mayor rapidez.

El presidente calificó como un “gran error” la elección de Mojtaba Khamenei (hijo del fallecido líder) como nuevo Líder Supremo, tildándolo de “inaceptable” y sugiriendo que ya tiene en mente a otros candidatos para liderar una transición en el país persa.

Trump mencionó que es “demasiado pronto” para hablar de la confiscación del petróleo iraní, aunque no descartó la posibilidad de tomar el control del Estrecho de Ormuz si Irán intenta realizar “movimientos extraños”.

El gobierno de Masoud Pezeshkian ha calificado las demandas de “rendición incondicional” de Trump como un “sueño” y ha continuado con ataques de represalia contra bases estadounidenses en la región.

Las bolsas han reaccionado positivamente ante la promesa de un fin cercano del conflicto, aunque el precio del petróleo sigue rondando los 100 dólares por barril debido al cierre efectivo de las rutas marítimas en el Golfo.