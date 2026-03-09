Inadeh renueva centro de formación en Tocumen con inversión de $35 millones

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) puso en marcha la demolición de los antiguos edificios 3 y 4 del Centro de Formación de Tocumen, estructuras con más de 50 años de antigüedad que serán reemplazadas por modernas instalaciones educativas.

La intervención forma parte de la segunda fase del Plan de Transformación y Mejora Integral de la institución, una iniciativa que busca renovar la infraestructura y fortalecer la capacitación profesional en Panamá.

El proyecto contempla la construcción de más de 11.000 metros cuadrados de nuevas instalaciones, con una inversión aproximada de $35 millones , financiados con fondos locales. La entrega de esta etapa está prevista para enero de 2029.

Las nuevas instalaciones estarán diseñadas bajo el co

El Edificio 3 será el principal centro técnico del complejo y albergará laboratorios y talleres enfocados en áreas de alta demanda, como inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos, mecatrónica y robótica industrial.

También incluirá espacios destinados a energías renovables, automatización industrial y controladores lógicos programables (PLC), con el objetivo de preparar a los estudiantes en profesiones vinculadas a la transformación tecnológica.

Además, se habilitarán áreas para el fortalecimiento del talento humano en el sector salud, con programas de formación como auxiliar de enfermería y cuidados especializados.

El proyecto contempla igualmente espacios vinculados a la economía creativa y digital, donde se impartirán capacitaciones en desarrollo de videojuegos, diseño visual, producción de contenido y creación de podcast.

Por su parte, el Edificio 4 estará destinado a funciones administrativas, con el objetivo de centralizar la gestión institucional y mejorar la atención a los usuarios que reciben formación en el centro.

La directora general del INADEH, Yajaira Pitti, destacó que el plan permitirá elevar los estándares de la formación técnica en el país.

“Con este plan integral estamos elevando el estándar de la formación técnica en el país y posicionando al INADEH como un referente de innovación, calidad y desarrollo del talento humano en la región”, señaló.

El proceso de modernización del instituto inició en abril de 2025 con la construcción de los edificios 1 y 2, que incluirán un hotel escuela y talleres especializados.

Esta primera fase contempla una inversión superior a 65 millones de balboas, cofinanciada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y recursos locales.

Actualmente, los edificios 1 y 2 registran un avance del 23 %, mientras que el hotel escuela presenta un progreso cercano al 30 %, como parte del proceso de renovación institucional que impulsa el INADEH para fortalecer la capacitación profesional en Panamá.