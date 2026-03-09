Esquema de vacunación en Panamá se mantiene vigente frente a políticas externas

Actualmente, el esquema panameño contempla 25 vacunas que se ofrecen de manera gratuita, extendiendo este beneficio incluso a ciudadanos extranjeros que se encuentren en el país como parte del compromiso del Estado con la salud colectiva. Hewitt enfatizó que Panamá solo retira una vacuna de su esquema cuando se logra controlar o eliminar la enfermedad mediante evidencia científica y un análisis de la situación epidemiológica nacional, no por tendencias externas.Las autoridades destacaron que, aunque se respeta la decisión de los padres de familia, la ley faculta al Estado para intervenir en situaciones donde la salud o la vida de un menor de edad se considere en riesgo. <i><b>'Gracias a esta rigurosidad en la política de inmunización, el país ha logrado hitos históricos como la erradicación de la poliomielitis, el sarampión, la fiebre amarilla y el tétano neonatal'</b></i>, se lee en el comunicado.