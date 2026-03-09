  1. Inicio
Esquema de vacunación en Panamá se mantiene vigente frente a políticas externas

Actualmente, el esquema panameño contempla 25 vacunas que se ofrecen de manera gratuita. Deposith Photo
Lourdes García Armuelles
  • 09/03/2026 14:29
Esta aclaración surge tras la reciente decisión de Estados Unidos de eliminar la obligatoriedad de algunas vacunas

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), reafirmó este lunes que el esquema de vacunación en Panamá se mantiene sin modificaciones, garantizando su aplicación gratuita y obligatoria para toda la población.

Esta aclaración surge tras la reciente decisión de Estados Unidos de eliminar la obligatoriedad de algunas vacunas, una medida que, según las autoridades sanitarias panameñas, no tendrá impacto en la política local debido a la soberanía de cada país en materia de salud pública.

Itzel de Hewitt, jefa del PAI, explicó que mientras en Estados Unidos vacunas como la de la influenza, covid-19, rotavirus, hepatitis y meningitis han pasado a un modelo de “toma de decisiones clínicas compartidas” entre médicos y padres, en Panamá prevalece un sistema sólido respaldado por la Ley No. 48 del 5 de diciembre de 2007.

Esta normativa regula el proceso de inmunización en todo el territorio nacional, estableciendo que la aplicación de los biológicos definidos por el Minsa es de obligatorio cumplimiento tanto en el sector público como en el privado.

Actualmente, el esquema panameño contempla 25 vacunas que se ofrecen de manera gratuita, extendiendo este beneficio incluso a ciudadanos extranjeros que se encuentren en el país como parte del compromiso del Estado con la salud colectiva.

Hewitt enfatizó que Panamá solo retira una vacuna de su esquema cuando se logra controlar o eliminar la enfermedad mediante evidencia científica y un análisis de la situación epidemiológica nacional, no por tendencias externas.

Las autoridades destacaron que, aunque se respeta la decisión de los padres de familia, la ley faculta al Estado para intervenir en situaciones donde la salud o la vida de un menor de edad se considere en riesgo.

“Gracias a esta rigurosidad en la política de inmunización, el país ha logrado hitos históricos como la erradicación de la poliomielitis, el sarampión, la fiebre amarilla y el tétano neonatal”, se lee en el comunicado.

