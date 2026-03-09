Esquema de vacunación en Panamá se mantiene vigente frente a políticas externas

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), reafirmó este lunes que el esquema de vacunación en Panamá se mantiene sin modificaciones, garantizando su aplicación gratuita y obligatoria para toda la población.

Esta aclaración surge tras la reciente decisión de Estados Unidos de eliminar la obligatoriedad de algunas vacunas, una medida que, según las autoridades sanitarias panameñas, no tendrá impacto en la política local debido a la soberanía de cada país en materia de salud pública.

Itzel de Hewitt, jefa del PAI, explicó que mientras en Estados Unidos vacunas como la de la influenza, covid-19, rotavirus, hepatitis y meningitis han pasado a un modelo de “toma de decisiones clínicas compartidas” entre médicos y padres, en Panamá prevalece un sistema sólido respaldado por la Ley No. 48 del 5 de diciembre de 2007.

Esta normativa regula el proceso de inmunización en todo el territorio nacional, estableciendo que la aplicación de los biológicos definidos por el Minsa es de obligatorio cumplimiento tanto en el sector público como en el privado.