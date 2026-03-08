Colombia realiza votaciones interparditarias y legislativas

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López fue elegida este domingo como la candidata de la ‘Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación’, una coalición de centro, para las elecciones presidenciales colombianas del próximo 31 de mayo.

Con el 61,67 % de las mesas informadas, López, del movimiento Imparables, acumula 329.690 votos, mientras que su único contendiente, Leonardo Huerta, suma apenas 25.312.

López no tenía rival, pese a la competencia con Huerta, un desconocido que aceptó entrar en la disputa para que pudiera haber consulta, ante la negativa a participar del exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, referente del centro en la última década y con dos candidaturas presidenciales en su equipaje.

López, que fue alcaldesa de la capital colombiana entre 2020 y 2023, y tuvo que hacer frente a la pandemia.

Tamién la senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, en la oposición, ganó este domingo por abrumadora mayoría ‘La gran consulta por Colombia’, con lo cual será candidata de la derecha en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Con el 73,71 % de las mesas informadas, Valencia obtenía 2.307.581 votos, equivalentes al 55,6 % de los 4.150.099 votos contabilizados hasta ahora en esa consulta y aventajaba en más de 1,3 millones de papeletas a su rival más cercano, Juan Daniel Oviedo, que sumaba 886.338 sufragios (21,3 %).

El resultado de Oviedo, un independiente que hizo su campaña a pulso, sin contar con maquinaria electoral, sorprendió este domingo porque su mejor pronóstico en las encuestas era un tercer puesto.

El tercero en las urnas finalmente fue el exsenador Juan Manuel Galán, del partido Nuevo Liberalismo y hermano del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que recibió 231.749 votos, equivalentes al 5,5 %.

En la consulta de la derecha participaron nueve candidatos de diferentes partidos opositores al Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, y desde un comienzo Valencia fue la más opcionada en todas las encuestas de intención de voto.

Las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas a la Presidencia de Colombia superaron este domingo su ecuador sin hechos graves que afecten las votaciones y con una alta participación ciudadana, confirmaron las autoridades.

“El balance del PMU (puesto de mando unificado) es de tranquilidad: la jornada electoral avanza sin hechos graves y con una alta participación de ciudadanos en los puestos de votación”, expresó el ministro del Interior, Armando Benedetti, en una rueda de prensa.

Según la Registraduría Nacional, que organiza las elecciones, 41.287.084 colombianos están habilitados para votar hoy en 125.259 mesas instaladas en 13.746 puestos en todo el país.