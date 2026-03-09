  1. Inicio
Tiroteo en la casa de Rihanna: mujer detenida tras disparar múltiples veces

La policía mantiene el área acordonada hasta terminar las investigaciones.
La policía mantiene el área acordonada hasta terminar las investigaciones.
Por
Lourdes García Armuelles
  • 09/03/2026 09:28
Cuatro de los proyectiles impactaron la vivienda y uno logró penetrar sus paredes

La tranquilidad de Beverly Hills se vio interrumpida el pasado domingo cuando la mansión de la cantante Rihanna fue blanco de un tiroteo.

Una mujer de unos 30 años disparó alrededor de diez veces desde su automóvil contra la residencia de la artista, quien se encontraba dentro junto a su familia.

Cuatro de los proyectiles impactaron la vivienda y uno logró penetrar sus paredes. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

La agresora fue arrestada en el lugar por agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles, quienes aún investigan las causas del ataque. Hasta el momento, Rihanna y su pareja A$AP Rocky no han emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

