Clásico Mundial de Béisbol: el panorama de Panamá antes de su partido decisivo

La selección de Panamá mantiene abiertas sus aspiraciones en el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol y afronta este lunes 9 de marzo un duelo decisivo ante Colombia que podría definir su futuro en el campeonato.

El equipo dirigido por José Mayorga llega a este compromiso con marca de una victoria y dos derrotas, resultado que le permite seguir en la pelea dentro de un grupo altamente competitivo.

Un triunfo en su último encuentro de la ronda inicial dejaría a Panamá con registro de 2-2, escenario que lo mantendría con posibilidades de avanzar dependiendo de la combinación de resultados entre las otras selecciones del grupo, particularmente los enfrentamientos de Canadá frente a Puerto Rico y Cuba.

Además de mantener viva la opción de clasificación a la siguiente fase, una victoria también le garantizaría al equipo panameño el pase directo al próximo Clásico Mundial de Béisbol sin tener que disputar la etapa de eliminatorias.

Durante el torneo, la novena panameña ha mostrado momentos de reacción ofensiva y solidez desde el montículo. Jugadores como Enrique Bradfield Jr., Rubén Tejada, Christian Bethancourt y Luis Castillo han destacado en la producción ofensiva del equipo.

En el pitcheo, el relevo ha sido clave para sostener los resultados, con actuaciones importantes de lanzadores como Miguel Cienfuegos y Darío Agrazal.

Para el compromiso ante Colombia, el cuerpo técnico anunció como abridor al veterano derecho Paolo Espino, quien tendrá la responsabilidad de encaminar a Panamá hacia un triunfo que mantenga viva la ilusión de avanzar en el torneo.

El encuentro se disputará a las 11:00 a.m. y marcará el cierre de la fase de grupos para la novena panameña, que buscará extender su participación en el principal certamen internacional del béisbol.