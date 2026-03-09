Macron anuncia despliegue naval europeo en el estrecho de Ormuz tras escalada en Medio Oriente

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes 9 de marzo que Europa enviará una flota naval al estratégico estrecho de Ormuz “en cuanto sea posible”, una vez pase la fase más intensa de la actual guerra en Oriente Medio.

El mandatario explicó que la misión tendrá carácter estrictamente defensivo y estará orientada a garantizar la libertad de navegación y escoltar a petroleros y buques mercantes que cruzan por esta ruta clave del comercio energético mundial.

El plan contempla un importante despliegue militar liderado por Francia, que incluirá el portaaviones nuclear Charles de Gaulle, además de dos portahelicópteros anfibios y ocho fragatas.

Macron dio a conocer la iniciativa durante una visita de solidaridad a Chipre, donde se reunió con el presidente chipriota Nikos Christodoulides y el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis.

“Cuando Chipre es atacado, Europa es atacada”, afirmó el mandatario francés durante una comparecencia en el aeropuerto militar de Paphos, al referirse a los recientes ataques con drones y misiles registrados en la región.

El despliegue naval forma parte de una estrategia más amplia para proteger las rutas energéticas y estabilizar el tráfico marítimo en el Golfo Pérsico y el mar Rojo, en un contexto marcado por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El portaaviones Charles de Gaulle, considerado el buque insignia de la marina francesa, se encontraba participando en maniobras en el mar Báltico cuando fue ordenado su traslado al Mediterráneo oriental tras el inicio del conflicto.

La misión europea busca garantizar el paso seguro de embarcaciones por el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una cuarta parte del petróleo que se consume en el mundo y aproximadamente el 20 % del gas natural licuado que se comercializa a nivel global.

En paralelo, Macron anunció que Francia convocará una reunión extraordinaria de ministros de Energía del G7 para coordinar la respuesta internacional ante el impacto que la guerra está teniendo en los precios del petróleo y el gas.

Desde el inicio del conflicto, el precio del crudo de referencia europeo, el Brent crude oil, ha registrado fuertes incrementos en los mercados internacionales, lo que ha elevado las preocupaciones sobre una posible crisis energética global.