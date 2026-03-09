Paloma Valencia confía en que ganará la presidencia de Colombia

La senadora del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, se perfila como una de las figuras que buscarán representar a su colectividad en las próximas elecciones presidenciales en Colombia, luego de obtener una curul en el Senado tras los recientes comicios legislativos.

Durante su mensaje a los seguidores, Valencia agradeció a los ciudadanos que respaldaron su candidatura en las urnas. “Vengo primero a darles las gracias a Dios, que me ha permitido hoy estar aquí ante ustedes, y agradecer a los colombianos que al haber votado han escogido mi nombre para que lo representen”, expresó.

Durante su discurso, la dirigente política aseguró que honrará la confianza depositada en ella con trabajo y compromiso. “Tané honor a ese voto, trabajaré con entusiasmo, disciplina, honradez, como lo he hecho siempre, pero con una esperanza renacida”, manifestó.

Valencia también señaló que cada respaldo recibido representa una motivación para continuar su proyecto político. “Cada voto es una semilla en mi corazón, que anhelo que germine”, afirmó ante simpatizantes.

La senadora destacó que su objetivo ahora es avanzar en el proceso interno de su partido para buscar la candidatura presidencial. En ese sentido, indicó que el triunfo legislativo es un paso dentro del camino hacia las elecciones presidenciales.

“Ganaremos la presidencia de la República, juntos avanzaremos”, declaró en su discurso.

Con la curul obtenida en el Senado, Valencia se consolida como una de las figuras del Centro Democrático que buscarán competir por la candidatura presidencial en las próximas elecciones en Colombia.