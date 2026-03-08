Meduca tiene $126,2 millones en proyectos de escuelas nuevas por adjudicar

La provincia dónde se espera adjudicar la mayor cantidad de dinero es Panamá Oeste. Los precios de referencia de sus tres proyectos pendientes suman 63,9 millones de dólares. Le sigue la provincia de Panamá con 28,3 millones de dólares, Veraguas con 14,8 millones de dólares, la comarca Ngäbe Buglé con 6,7 millones de dólares, Coclé con 6,7 millones de dólares, Bocas del Toro con 4,5 millones de dólares y Los Santos con 1,1 millones de dólares.

Hay 3 proyectos por adjudicar en Panamá Oeste, 3 en la provincia de Panamá, 2 en Veraguas, 2 en la Comarca Ngäbe Buglé, 1 en Los Santos, 1 en Coclé y 1 en Bocas del Toro.

Pendientes también se encuentran el IPT La Pintada ($6,7 millones), Centro de Educación Básica General Tocumen ($6,5 millones), el Centro Educativo Rómulo Arrocha ($6,1 millones de dólares), el Instituto Técnico y Profesional Gumercinda Páez ($5,1 millones de dólares), el Centro de Educación Básica General Bajo Cedro ($4,5 millones de dólares), el Centro de Educación Básica General Bilingüe Coclesito ($3,3 millones), el Centro Educativo Buena Vista (3,3 millones de dólares) y el Colegio Rafael Antonio Moreno ($1,1 millones de dólares).

En cuarto lugar está el Centro Educativo Ciudad Esperanza que tiene un precio de referencia de 15,4 millones de dólares y para completar el top 5 está el Centro Educativo Bilingüe Rubén Darío de la provincia de Veraguas.

El Centro Educativo Integral (CEI) El Arado tiene el precio de referencia más elevado de la lista con 24,9 millones de dólares. Le sigue el CEI Mendoza de La Chorrera con 23,5 millones de dólares y en tercer lugar los trabajos de demolición, remodelación y construcción en el Instituto Alfredo Cantón de Panamá con 16,6 millones de dólares.

El Ministerio de Educación (Meduca) tiene 126,2 millones de dólares en 13 proyectos de nuevas escuelas por adjudicar en el portal de contrataciones públicas de Panama Compra.

Inauguraciones

De la publicación en Panama Compra a la inauguración, hay un largo trecho por recorrer. Este trecho ha estado históricamente cargado de adendas, sobrecostos y disputas contractuales.

Para tener una idea de los tiempos que han tenido que esperar los estudiantes y la comunidad educativa, veamos los cinco centros educativos que inauguró el Meduca para iniciar el año escolar 2026.

Al arrancar el año escolar 2026, el Meduca anunció la inauguración de cinco nuevos centros educativos. Específicamente, Piedra de Amolar en Veraguas, el Colegio Moisés Castillo Ocaña en Panamá Oeste, el Centro de Educación Media de la Arena en Herrera, y los IPT Agua Fría y Boca de Lara en la provincia de Darién.

La licitación para el Centro Educativo Piedra Amolar fue publicada en septiembre de 2017 y adjudicada en marzo de 2017 por 10,2 millones de dólares (701.225 dólares por encimar del precio de referencia) a Calypso Investment Corp. La licitación incluía también los centros educativos La Campana, El Pedregoso, El Picado, Buena Vista, La Guacamaya y Río Piedra en la provincia de Veraguas.

La obra recibió 7 adendas diferentes, la última de las cuáles fue el 15 de septiembre de 2025. Se sumaron 2,5 millones de dólares al costo inicial por equilibrios contractuales y administración extendida, por la que terminó costando 12,8 millones de dólares.

Los equilibrios contractuales son ajustes al precio que se hacen ya sea por aumento en el costo de materiales, eventos no previstos de fuerza mayor (por ejemplo la pandemia de COVID-19) y otros factores. En febrero del año pasado, una investigación de La Estrella de Panamá reveló que el Meduca había pagado 57 millones de dólares en sobrecostos por la construcción de centros educativos.

El Moisés Castillo Ocaña es otra obra emblemática, por la cual la comunidad educativa llevaba esperando prácticamente una década. El acto fue publicado en febrero de 2017 con un precio de referencia de 13 millones de dólares. Fue adjudicado al único proponente, Idestra, S.A. por 13,6 millones de dólares.

El contrato fue posteriormente cedido al Consorcio SM, S.A. (compuesto por las empresas Constructora Simasa, S.A. e Ingeniería GER, S.A.). En total, se le aplicaron 6 adendas al contrato, la última el 9 de junio de 2025.

El Centro de Educación Media de La Arena fue publicado en marzo de 2017, con un precio de referencia de 9 millones de dólares. Fue adjudicado a Construcciones Civiles Generales, a pesar de que presentó el precio más alto entre los interesados con una propuesta de 9,9 millones de dólares. En 2018 se dio la orden de proceder y ese mismo año se declaró la resolución administrativa del contrato.

La obra quedaría finalmente en manos de Constructora Rodsa. Recibió 5 adendas, la última de las cuáles fue en febrero de este año 2026.

La actual administración gubernamental ha sido crítica de las adendas y equilibrios contractuales. El propio presidente José Raúl Mulino mencionó en 2025 que Contraloría había encontrado “gavetas llenas” de contratos y adendas “para coimear”. El contralor Anel Flores se refirió al tema durante una entrevista con La Decana en noviembre de 2025.

“De eso hay varios casos en el Ministerio Público. Lo que se llama equilibrio contractual”, Hemos visto conductas que fueron muy partícipes en el gobierno anterior, que llegaba una compañía y se ganaba un contrato a muy bajo precio. El Rico Cedeño se lo ganaron por cinco millones y tanto. Y ya va por once millones. En el periodo pasado, doblaron el precio a punta de adendas y equilibrio económico. Se convirtió en un gran negocio de licitar bajo, ganarte el tema, y después, a través de las adendas, subían las ganancias y los precios. Obviamente con mucha gente involucrada, todo el mundo cobraba, y el gran perdedor se llama el pueblo panameño”.

Durante la primera semana de clases del 2026, el Meduca comunicó que “próximamente” se inaugurarán seis nuevos centros educativos, con los que totalizarán 50 escuelas con nueva infraestructura.