  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Arranca consulta del Minsa para el nuevo hospital de Panamá Norte

La construcción de este hospital en Panamá Norte permitirá acercar los servicios médicos a una de las zonas con mayor crecimiento poblacional del distrito capital.
La construcción de este hospital en Panamá Norte permitirá acercar los servicios médicos a una de las zonas con mayor crecimiento poblacional del distrito capital. Imagen de Sertv
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 04/12/2025 18:29
El Ministerio de Salud lanzó una Solicitud de Información para identificar empresas capaces de diseñar, construir y equipar el nuevo Hospital de Panamá Norte bajo un contrato llave en mano. La consulta, abierta hasta el 11 de diciembre, es el paso previo para elaborar el pliego de la futura licitación

El Ministerio de Salud (Minsa) inició el proceso de consulta al mercado para el nuevo hospital de Panamá Norte, un proyecto que será licitado bajo la modalidad “llave en mano”, es decir: la empresa adjudicataria deberá diseñar, equipar, construir, financiar parcialmente y mantener el hospital durante tres años. Este formato implica que el contratista entrega la obra terminada, completamente funcional y con todos los sistemas operativos.

La consulta fue abierta el 4 de diciembre y recibirá respuestas hasta el 11 de diciembre.

Para la construcción de esta obra, el Minsa dispone de un presupuesto inicial de $60 millones.

La SDI no es todavía una licitación, pero sí constituye el inicio técnico del camino que llevará al acto público, ya que permitirá al Minsa definir el pliego de cargos, los precios de referencia, las exigencias técnicas y la estructura contractual del proyecto hospitalario.

Bajo esta modalidad, la empresa adjudicataria deberá diseñar, equipar, construir, financiar parcialmente y entregar el hospital totalmente operativo, además de garantizar tres años de mantenimiento.

Un hospital de segundo nivel

El documento técnico especifica que el nuevo complejo de salud —ubicado en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos, distrito de Panamá— tendrá más de 14,321 m² de área cerrada y 9,620 m² de áreas abiertas, incluyendo calles internas, estacionamientos (mínimo 300), zonas verdes, planta de tratamiento, tanque de reserva y casetas técnicas.

El hospital será de segundo nivel, con servicios de urgencias, hospitalización, cirugía, imagenología, laboratorio, consulta externa, farmacia, fisioterapia, esterilización, nutrición, lavandería, morgue y áreas administrativas. La empresa a cargo también deberá suministrar e instalar todo el equipamiento médico y no médico, con certificaciones, garantías, pruebas y capacitación técnica.

El alcance incluye estudios geotécnicos, hidrológicos, ambientales, de seguridad, diseño arquitectónico, ingeniería electromecánica, sistemas especializados —gases médicos, climatización, redes eléctricas, cableado estructurado, elevadores, CCTV, sistemas contra incendios, BMS— y todas las obras civiles del campus hospitalario.

Plazos: dos años de obra y tres de mantenimiento

Según la SDI, el proyecto se desarrollará en dos etapas:

730 días calendario para la construcción del hospital.

1,095 días adicionales (tres años) de mantenimiento preventivo, correctivo y operativo.

La empresa seleccionada deberá instalar una oficina de inspección para el Minsa, equipada con mobiliario, computadoras, internet, software (AutoCAD, Revit, Project) y todos los servicios necesarios durante el desarrollo de la obra.

La SDI: un paso previo obligatorio antes de la licitación

El Minsa recuerda que la SDI es un procedimiento reconocido por la Ley 22 de 2006 para la preparación de estudios previos.

No genera compromisos con ninguna empresa ni garantiza una futura adjudicación, pero es indispensable para ajustar el proyecto a los precios del mercado, revisar la disponibilidad de proveedores y validar la viabilidad técnica del modelo llave en mano.

En términos prácticos, la SDI marca el inicio del proceso que conducirá a la licitación, una vez se recopile y analice la información proporcionada por el sector privado.

Panamá Norte —que incluye comunidades como Las Cumbres, Alcalde Díaz, Chilibre y Ernesto Córdoba Campos— es una de las áreas de mayor expansión demográfica del distrito capital. La falta de un hospital de segundo nivel obliga a miles de residentes a desplazarse largas distancias para recibir atención especializada.

La construcción de este hospital forma parte de los planes de ampliación y modernización de la red pública de salud, así como de la estrategia de descentralizar servicios hacia áreas en crecimiento.

Lo Nuevo