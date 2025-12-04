Arranca consulta del Minsa para el nuevo hospital de Panamá Norte

Plazos: dos años de obra y tres de mantenimiento<b>Según la SDI, el proyecto se desarrollará en dos etapas:</b><b>730 días calendario para la construcción del hospital.</b>1,095 días adicionales (tres años) de mantenimiento preventivo, correctivo y operativo.La empresa seleccionada deberá instalar una oficina de inspección para el Minsa, equipada con mobiliario, computadoras, internet, software (AutoCAD, Revit, Project) y todos los servicios necesarios durante el desarrollo de la obra.<b>La SDI: un paso previo obligatorio antes de la licitación</b>El Minsa recuerda que la SDI es un procedimiento reconocido por la Ley 22 de 2006 para la preparación de estudios previos. No genera compromisos con ninguna empresa ni garantiza una futura adjudicación, pero es indispensable para ajustar el proyecto a los precios del mercado, revisar la disponibilidad de proveedores y validar la viabilidad técnica del modelo llave en mano. En términos prácticos, la SDI marca el inicio del proceso que conducirá a la licitación, una vez se recopile y analice la información proporcionada por el sector privado.