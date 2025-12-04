Arranca consulta del Minsa para el nuevo hospital de Panamá Norte

El Ministerio de Salud (Minsa) inició el proceso de consulta al mercado para el nuevo hospital de Panamá Norte, un proyecto que será licitado bajo la modalidad “llave en mano”, es decir: la empresa adjudicataria deberá diseñar, equipar, construir, financiar parcialmente y mantener el hospital durante tres años. Este formato implica que el contratista entrega la obra terminada, completamente funcional y con todos los sistemas operativos.

La consulta fue abierta el 4 de diciembre y recibirá respuestas hasta el 11 de diciembre.

Para la construcción de esta obra, el Minsa dispone de un presupuesto inicial de $60 millones.

La SDI no es todavía una licitación, pero sí constituye el inicio técnico del camino que llevará al acto público, ya que permitirá al Minsa definir el pliego de cargos, los precios de referencia, las exigencias técnicas y la estructura contractual del proyecto hospitalario.

Bajo esta modalidad, la empresa adjudicataria deberá diseñar, equipar, construir, financiar parcialmente y entregar el hospital totalmente operativo, además de garantizar tres años de mantenimiento.

Un hospital de segundo nivel

El documento técnico especifica que el nuevo complejo de salud —ubicado en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos, distrito de Panamá— tendrá más de 14,321 m² de área cerrada y 9,620 m² de áreas abiertas, incluyendo calles internas, estacionamientos (mínimo 300), zonas verdes, planta de tratamiento, tanque de reserva y casetas técnicas.

El hospital será de segundo nivel, con servicios de urgencias, hospitalización, cirugía, imagenología, laboratorio, consulta externa, farmacia, fisioterapia, esterilización, nutrición, lavandería, morgue y áreas administrativas. La empresa a cargo también deberá suministrar e instalar todo el equipamiento médico y no médico, con certificaciones, garantías, pruebas y capacitación técnica.