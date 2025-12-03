Aprehenden al papá de Dayra Caicedo; MP investiga conexión Panamá-Colombia

El Ministerio Público anunció la aprehensión de ocho personas durante la Operación Nodriza, dirigida a desarticular una red criminal dedicada al tráfico internacional de drogas entre Panamá y Colombia. Entre los aprehendidos se encuentra César Caicedo, padre de la joven Dayra Caicedo, quien fue secuestrada en febrero de este año y liberada un mes después. La información fue corroborada a La Estrella de Panamá por múltiples fuentes cercanas al caso.

El Ministerio Público realizó una conferencia en conjunto con la Policía Nacional para dar detalles del operativo.

“Las aprehensiones corresponden a cinco personas panameñas y tres de origen colombiano. La información desde un principio daba cuenta de que la organización se desarrollaba a través de una componenda entre ciudadanos panameños y ciudadanos colombianos”, detalló el fiscal Julio Villareal. El fiscal no dio detalles sobre César Caicedo y su rol en esta organización, ni tampoco sobre la posible relación con el secuestro de su hija, señalando que no puede compartir datos que permitan identificar a los aprehendidos hasta que se realice la audiencia de imputación. Al cierre de esta publicación, no se ha agendado la fecha de esta audiencia.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, apuntó que la Operación Nodriza comenzó hace dos años. “Tiene un inicio el 7 de marzo del 2023 y desde ese entonces se comenzó a recopilar una serie de casos, siete casos de vinculación. Veinte detenidos a lo largo de toda esta investigación. Más de dos toneladas de supuesta cocaína. Diez vehículos que fueron verificados que están dentro de la operatividad de esta operación Nodriza, de los cuales tres de ellos mantenían doble fondo. Se realizaron el día de hoy (miércoles) más de 26 allanamientos con la incautación de cuatro armas de fuego. De igual manera se logró la incautación de tres embarcaciones que eran utilizadas para la operación ilícita de narcotráfico que se desarrollaba”, acotó Fernández.

En un video compartido en las redes sociales de la Policía Nacional y el Ministerio Público se observa el momento en que lanchas son decomisadas. De acuerdo a las autoridades, los criminales utilizaban un club de yates en el sector de Diablo, corregimiento de Ancón.

Un dato curioso es que el secuestro de Dayra Caicedo, perpetrado el 19 de febrero en su residencia de Vista Alegre, Arraiján, ocurrió el mismo mes que se dio la última incautación de droga a este grupo.

“La última incautación de este grupo data de este año, de febrero de 2025, y luego de ello se comenzaron a realizar las relaciones correspondientes entre todos los eventos para poder determinar el grado de conspiración que tuvieron el resto de las personas que hoy día fueron aprehendidas”, detalló el fiscal Villareal.

El fiscal advirtió que han logrado evidenciar la coordinación entre varios actores internacionales para el trasiego de droga, desde México a Colombia, los países productores y receptores de la droga coordinan acciones en Panamá. “Nosotros, Panamá, estamos en el medio de este asunto. Eso nos lleva a nosotros a hacer un esfuerzo continuo que nos permita minimizar las opciones que tienen estos delincuentes para utilizar a nuestro país como centro de acopio y distribución de droga”, señaló.