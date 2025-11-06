Petro arremete en la COP30: ‘El señor Trump está muy equivocado’

<b>El presidente de Colombia, Gustavo Petro,</b> abrió su intervención en la plenaria de la<b> Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) en Brasil </b>con un mensaje contundente dirigido al presidente de Estados Unidos:<i> 'El señor Trump está muy equivocado'</i>. Con esta frase inició un discurso que rápidamente elevó el tono del debate internacional.<b>Petro cuestionó la ausencia de Estados Unidos en el encuentro climático</b> y argumentó que el país norteamericano no avanza hacia la descarbonización. Criticó el mensaje político de Trump de <i>'</i><i><b>taladrar, taladrar, taladrar'</b></i><b> </b>y aseguró que esa postura ignora la urgencia de enfrentar el cambio climático.<i>'El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump está 100% equivocado'</i>, <b>afirmó, al señalar que la crisis climática constituye la verdadera amenaza global, por encima de conflictos militares. </b><i>'No es Rusia el enemigo, es la crisis climática el enemigo'</i>, enfatizó ante jefes de Estado y representantes internacionales.<b>El mandatario también reprochó el impulso al aumento del gasto militar en Europa,</b> advertido por Trump, asegurando que destinar mayores recursos a armas en lugar de acciones ambientales sería un error histórico. <i>'Son sus nietos los que están en riesgo, es más enemigo la muerte sobre el hijo y el nieto',</i> expresó.En su intervención, <b>Petro denunció lo que calificó como una política de amenazas de invasión 'por doquier':</b> Gaza, Venezuela, Cuba, México, Brasil y Colombia, incluyendo acciones en el Caribe colombiano, donde <b>aseguró que misiles han impactado contra jóvenes y pescadores en violación al derecho internacional humanitario.</b><i>'El que les habla aquí ha sido considerado por Trump como un líder del narcotráfico, solo para silenciarme ante estos eventos y que me calle ante la realidad'</i>, afirmó Petro, defendiendo su historial en la lucha contra el narcotráfico en Colombia.El presidente colombiano<b> criticó además los modelos antiinmigrantes que atribuyó al expresidente estadounidense y a gobiernos europeos, comparándolos con políticas de corte 'nazi'</b> contra pueblos latinoamericanos, árabes y africanos.