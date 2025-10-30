jueves 30 octubre 2025
Redacción
30/10/2025 12:53
Videos
Video: Tensión en la Asamblea por reforma al reglamento: Jorge Herrera reprende a otros diputados
Asamblea Nacional
Diputados
Jorge Herrera
En una inusual intervención el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, llamó al orden a sus colegas de las diferentes bancadas, especialmente a la de Vamos, luego de gritos y reclamos por la falta de discusión de las reformas al Reglamento Interno
Video: Lacunza exhortó a ‘no mirar con indiferencia’
Videos
Personas se protegen de la lluvia este martes, en Santiago de Cuba (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa
(
Ernesto Mastrascusa / EFE
)
Video: El huracán Melissa se refuerza y vuelve a subir a categoría 4 al acercarse a Cuba
Videos
Video: La taekwondista Daniela Rodríguez busca brillar con precisión y disciplina en Guatemala 2025
Videos
Herrera enfatizó que él no tenía temor de quitarse privilegios como diputado.
(
Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
)
Choque en la Asamblea: Diputado Jorge Herrera reprende a sus colegas en medio de gritos y reclamos por la reforma al reglamento
Política
Tras la ceremonia, Cabrera y Ábrego presenciaron el embarque de un vuelo chárter que retornó a 40 inmigrantes ilegales a Colombia.
(
Cedida
)
Primera entrega de donación tras la ampliación del Memorando de Entendimiento entre Estados Unidos y Panamá
Nacional