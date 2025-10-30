Video: Tensión en la Asamblea por reforma al reglamento: Jorge Herrera reprende a otros diputados

En una inusual intervención el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, llamó al orden a sus colegas de las diferentes bancadas, especialmente a la de Vamos, luego de gritos y reclamos por la falta de discusión de las reformas al Reglamento Interno