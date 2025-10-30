De vuelo de prueba a blanco militar: Venezuela derriba avioneta con matrícula de Bonaire

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANV) interceptó y derribó una aeronave que ingresó a su espacio aéreo sin una autorización, reportó el diario El Tiempo de Bogotá.

De acuerdo con el rotativo, los militares de la FANV neutralizaron este martes 28 de octubre, en el estado de Apure, el avión, en el que viajaban supuestamente dos colombianos.

Domingo Hernández Lárez, comandante Estratégico Operacional de la FANB, detalló que se trataba de un avión tipo Cessna 310 “con las siglas XBRED”.

Hernández explico que el avión proveniente del sur del Mar Caribe y aterrizó en una “pista fronteriza no autorizada” en el municipio Rómulo Gallegos, en el estado de Apure.

Tras conocerse este incidente los medios de comunicación de Curazao y Bonaire, según El Tiempo, reportaron que la aeronave era un avión privado que había estado en tierra durante meses en Bonaire por orden de la Inspección de Medio Ambiente Humano y Transporte de Países Bajos (ILT).

Curazao Chronicle citó este jueves 30 de octubre fuentes de aviación locales, las cuales confirmaron que una aeronave con esa misma matrícula había estado estacionada en el Aeropuerto Internacional Flamingo desde octubre de 2024.

Esa fuente le contó a Curazao Chronicle que la aeronave estuvo estacionada después de haber sido inmovilizada por la ILT “por razones regulatorias”.

El medio de Curazao reveló que los operadores de la aeronave recibieron posteriormente un permiso limitado para realizar un vuelo de demostración local con el fin de probar la funcionalidad del ADS-B y el un sistema de seguimiento y seguridad.

Informes no confirmados sugieren que el transpondedor de la aeronave se apagó poco después del despegue, lo que la hizo invisible a los sistemas de radar, según reportó El Tiempo de Bogotá.