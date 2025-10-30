Lotería fiscal en Panamá: ganadores del segundo sorteo

Más ganadores. La Lotería Fiscal, gestionada por la Dirección General de Ingresos, tuvo este jueves 30 de octubre, en el centro comercial Megamall, su segundo sorteo.

Para este sorteo se han superado todas las expectativas, ya que se contabilizaron más de un millón de sobres participantes. En el sorteo anterior, se recibieron 42 mil sobres.

Ganadores del segundo sorteo de la Lotería Fiscal

A continuación, los ganadores de 10 mil dólares

- Moisés González Rujano (Veraguas)

- Miguel Cruz Carvajal (Veraguas)

- Ana María García (Panamá)

- Eudemia Domínguez (Coclé)

- Johanna Estrada Cerrud (Panamá)

Ganadores de 5 mil dólares

- Susana Cervantes de Camarena (Panamá Oeste)

- Damaris Sánchez (Panamá)

- Yira De Gracia (Veraguas)

- Rosa María Quiuz (Panamá Oeste)

- Gabriel José Vence Arango (Panamá)

- Camila Carter (Panamá)

- Karina María Springer (Panamá)

- Indira Martínez (Panamá)

- Izenith Rodríguez de Miranda (Panamá)

- Marlene De Los Ríos Aparicio (Panamá)

Ganadores de mil dólares

- Alfredo Remice

- Rubén Moreno

- Lilibeth Rodríguez de López

- Yulissa Vargas

- Diana Concepción Santos

- Andy Willian Rivera

- Jorge Aguirre

- Antonia Pinilla Pérez

- María Paz Guerra

- Ismael Antonio De La Rosa

¿Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería Fiscal?

Según el cronograma de la DGI, el próximo sorteo de la lotería fiscal será en el mes de diciembre.

A partir del 15 de noviembre, se instalarán las urnas distribuidas en las sedes central del MEF y de la DGI, también en Albrook Mall, Altaplaza, Atrio de Costa del Este, Balboa Boutiques, Los Andes Mall, Mega Mall, Soho City Center y Centro Comercial Los Pueblos.