lunes 27 octubre 2025
NEWSLETTER
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Información útil
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Sociales
Multimedia
Fotos
Videos
NEWSLETTER
INICIA SESION
<
Últimas Noticias
La Llorona
Encuesta Vea Panamá
José Raúl Mulino
Canal de Panamá
Ministerio de Salud
>
Últimas Noticias
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Informacón útil
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Sociales
Multimedia
Fotos
Videos
E-Paper
Puntos de venta
e-Paper
Horóscopo
Lotería
Bernabé Yangüez
Inicio
>
Multimedia
>
Videos
Bernabé Yangüez
Dayana Navarro
27/10/2025 09:31
Videos
Video: La taekwondista Daniela Rodríguez busca brillar con precisión y disciplina en Guatemala 2025
Taekwondo
Daniela Rodríguez
La campeona panameña combina su pasión por el poomsae con su formación en Psicología, demostrando que el equilibrio mental es clave en el alto rendimiento
Otros videos
Video: Hermanos Salvaje: la fuerza nostálgica del nuevo rock en español
Videos
Video: Casco Peatonal impulsa el turismo y comercio, pero enfrenta retos logísticos
Videos
El presidente interino de Perú, José Jerí Oré, tras jurar su cargo ante el Pleno del Congreso en Lima. Jerí prometió en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa "una crisis constante que parece no tener fin", tras haber destituido a la presidenta Dina Boluarte. EFE/ John Reyes Mejía
(
John Reyes Mejía / EFE
)
Video: Perú suma su séptimo presidente desde 2016 tras la abrupta destitución de Dina Boluarte
Videos
1
Así llega Panamá sub-20 a la final vs Costa Rica en los Juegos Centroamericanos 2025
2
Empresas de Centroamérica y RD aceleran su avance ESG
3
Presupuesto 2026 es aprobado en tercer debate por la Asamblea
4
Mesa de discusión del salario mínimo se instalará el 15 de noviembre
5
Fiscalía aprehende a dos dirigentes del Suntracs durante un allanamiento
Últimas noticias
Lo más leído
Lo Nuevo
El equipo de la selección sub-20 de Panamá celebrando su paso a la final de los Juegos Centroamericanos 2025.
(
COP
)
Así llega Panamá sub-20 a la final vs Costa Rica en los Juegos Centroamericanos 2025
Fútbol
El presupuesto fue aprobado con escasa discusión en el Pleno y con respaldo mayoritario de las bancadas.
(
Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
)
Presupuesto 2026 es aprobado en tercer debate por la Asamblea
Nacional