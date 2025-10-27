  1. Inicio
Bernabé Yangüez
Dayana Navarro
  • 27/10/2025 09:31
Videos

Video: La taekwondista Daniela Rodríguez busca brillar con precisión y disciplina en Guatemala 2025

Taekwondo
La campeona panameña combina su pasión por el poomsae con su formación en Psicología, demostrando que el equilibrio mental es clave en el alto rendimiento
Lo Nuevo