EN VIVO | Conferencia de prensa de María Corina Machado en Oslo

Machado dijo que también deberá hacer visitas a médicos antes de volver a Venezuela. ODD ANDERSEN | AFP
Por
Manuel Vega Loo
  • 11/12/2025 07:02
La ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró que regresará a Venezuela y que aún no tiene una agenda y que toma un día a la vez. Dijo que desea reunirse con los colegas y sus hijos.

La ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró la mañana de este jueves 11 de diciembre, en una conferencia de prensa en Oslo, que regresará a Venezuela.

Machado dijo que aún no tiene una agenda y que está escuchando sugerencias y recordó que por lo precipitado de su viaje a Noruega no tiene planes.

Por lo que, esta viviendo un día a la vez, pero si destacó que quiere pasar tiempo con sus hijos y participar en reuniones con algunos colegas.

También tiene previsto visitar a un médico antes de regresar a Venezuela, a donde llevará el premio Nobel de la Paz, el cual se ganaron los 30 millones de venezolanos.

