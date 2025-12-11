María Corina Machado en Oslo: ‘El régimen de Maduro le declaró la guerra a la población venezolana’

La ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró la mañana de este jueves 11 de diciembre, en una conferencia de prensa en Oslo, que regresará a Venezuela.

Machado insistió que el régimen de Nicolás Maduro le declaró una guerra a la población de Venezuela.

“Creo que las medidas del presidente Donald Trump son decisivas para llegar a este momento”, dijo.

Al tener ese escenario el régimen esta comprendiendo que sus acciones como desaparecer a los opositores tendrá una consecuencia.

Además, enfatizó que se debe seguir trabajando dentro de Venezuela y aseguró que en su país deben reformarse todas las instituciones.

“Hay reformas necesarias para construir este nuevo marco”, en Venezuela, pero también se debe trabajar en la justicia y la economía.

También se debe involucrar a la ciudadanía venezolana para que sea corresponsables con los planes que se tienen para el país.

Para la dirigente, su viaje a la ciudad de Oslo fue una de las más difíciles que ha tenido que tomar, pero aprovecho para reiterar que ella volverá a Venezuela.

Machado dijo que aún no tiene una agenda y que está escuchando sugerencias y recordó que por lo precipitado de su viaje a Noruega no tiene planes.

Por lo que, esta viviendo un día a la vez, pero si destacó que quiere pasar tiempo con sus hijos y participar en reuniones con algunos colegas.

Además, tiene previsto visitar a un médico antes de regresar a Venezuela, a donde llevará el premio Nobel de la Paz, el cual se ganaron los 30 millones de venezolanos.

“Mi deber era venir y recoger este premio para llevarlo de vuelta a Venezuela. Porque pronto estaré allí y todos ustedes también”, reiteró.

Machado aprovechó para agradecer a los periodistas que han sido la voz de los miles de presos políticos del régimen de Maduro.

“A mi me ha tocado anunciarles a madres que sus hijos han sido detenidos... han sido los momentos más difíciles de mi vida... ayer cuando pude abrazar a mis hijos yo pensaba en las madres que no han visto a sus hijos en más de 10 años”, recordó.

Por otro lado, Machado dijo que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela, donde vive en clandestinidad desde agosto de 2024.

“Sí, recibimos ayuda del gobierno de Estados Unidos”, dijo Machado y aclaró que ella no tenía información sobre el ultimátum que le dio el presidente Donald Trump a Maduro.

Machado aclaró que ella no tiene ningún tipo de injerencia de las decisiones que tomó la administración de Trump.

“Nosotros le pedimos al mundo ayuda para bloquear el ingreso de los recursos ilegales que es lo que soporta la estructura represiva del régimen”, enfatizó Machado.