María Corina Machado reaparece en Oslo tras 11 meses en la clandestinidad

La líder opositora venezolana María Corina Machado hizo este jueves en Oslo su primera aparición pública en once meses, luego de permanecer en la clandestinidad en Venezuela.

Machado, de 58 años, llegó a Noruega tras un viaje secreto que retrasó su asistencia a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, reconocimiento que finalmente fue recibido en su nombre por su hija, Ana Corina Sosa. La opositora no logró presentarse a tiempo al acto oficial, pero sí pudo reunirse con la comunidad venezolana más tarde.

Pasadas las 02:00 hora local Machado salió al balcón del Grand Hotel de Oslo, gesto tradicional de los laureados con el Nobel de la Paz. Su aparición generó una ovación entre los presentes, quienes respondieron entonando el himno nacional de Venezuela.

Unas cien personas esperaron su salida durante la madrugada, coreando consignas y mostrando banderas venezolanas frente al hotel. La multitud celebró el momento como un símbolo de respaldo a la figura opositora y a su regreso al escenario internacional.

La presencia de Machado en Oslo se produjo en medio de la expectación por su posible agenda pública en los próximos días, luego de las dificultades que enfrentó para salir de Venezuela y los retrasos en su desplazamiento hacia Europa. Su equipo ha señalado que el viaje se realizó bajo estrictas medidas de seguridad.

La líder opositora no ha ofrecido declaraciones formales tras su llegada, pero su breve saludo desde el balcón marcó un punto de encuentro entre su labor política y la diáspora venezolana que la acompañó en la capital noruega. Se espera que el Comité Nobel Noruego informe sobre sus actividades oficiales previstas en Oslo.