Mesa de Salario Mínimo logra acuerdo tras tensiones internas en el sector laboral

La Comisión Nacional de Salario Mínimo aprobó este miércoles 10 de diciembre un ajuste escalonado a las 59 tasas salariales que rigen en 74 actividades económicas del país. El acuerdo, considerado histórico por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), establece incrementos que entrarán en vigor el 16 de enero de 2026.

Según el Mitradel, cerca de 400 mil trabajadores formales serán beneficiados con los nuevos montos. Todos recibirán como mínimo $9.50 adicionales al mes, independientemente del sector o la región.

El consenso fue alcanzado por representantes del sector trabajador, sector empleador y el gobierno. Las discusiones se desarrollaron durante varias semanas y estuvieron marcadas por tensiones entre organizaciones sindicales y llamados del sector privado a priorizar la protección del empleo.

Los incrementos varían según actividad y región. En la región 1, el servicio doméstico recibirá un aumento de $10 mensuales. Los agentes de seguridad tendrán un ajuste de $12 en ambas regiones. Los sectores de restaurantes, hoteles y transporte de carga registrarán incrementos de $9.50.

Para los recolectores de desechos, la región 2 tendrá aumentos de hasta $15, mientras que el comercio al por menor y al por mayor sumará $9.50 mensuales en las dos regiones. Estos ajustes responden a diferencias estructurales entre actividades y al marco legal que distingue entre pequeña y gran empresa.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, destacó que el acuerdo garantiza que ningún trabajador que perciba salario mínimo quede por debajo de los $9.50 adicionales. Afirmó que las partes actuaron con “responsabilidad” y que se priorizó el equilibrio entre ingreso y estabilidad laboral.

Muñoz aseguró que el proceso marca “un antes y un después” en la mesa tripartita. Dijo que empleadores y trabajadores plantearon expectativas realistas basadas en el desempeño económico del país y en proyecciones de crecimiento para 2026.

La ministra detalló aumentos específicos: $16 para la pesca industrial; $12.50 para el transporte; $12 para conductores y trabajadores de seguridad; y $9.50 para conductores colegiales. También señaló que el desempleo fue un punto central de análisis, ya que ajustes desproporcionados podrían generar efectos adversos en el mercado laboral.

A partir de 2026, la mesa funcionará de manera permanente, según informó el Mitradel. El objetivo es revisar condiciones económicas y realizar ajustes progresivos según el comportamiento de la economía.

Juan Samaniego, representante del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), sostuvo que el acuerdo refleja un “momento histórico” para el país. Aseguró que la propuesta de su organización se sustentó en análisis de poder adquisitivo y estructura salarial. Señaló que la unidad del sector trabajador es esencial para fortalecer la paz social.

El proceso previo estuvo marcado por la división entre Conato y la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi). Conato propuso aumentos de 6 % para pequeñas y medianas empresas y 7 % para grandes empresas. Conusi, en cambio, planteó un salario unificado de $1,156, equivalente a un incremento aproximado de 201 %.

La ministra Muñoz insistió en que, por el carácter tripartito de la mesa, el sector trabajador debía presentar una sola propuesta. Sin embargo, Conusi sostuvo que la ley no establece una obligación explícita para unificar posturas y defendió su derecho a mantener una propuesta independiente.

Conusi también cuestionó la legitimidad de la dirigencia de Conato y acusó a esa organización de favorecer intereses empresariales. Conato rechazó esas afirmaciones y defendió que su propuesta fue construida con base en criterios técnicos y en la necesidad de evitar impactos negativos sobre la competitividad y el empleo.

El sector empleador, representado por Antonio Ledesma del Conep, también señaló que propuestas “inviables” podrían afectar la estabilidad económica. Advirtió que la división del sector trabajador complicó el avance de las deliberaciones y recordó que la Comisión se ocupa únicamente del “mínimo de los salarios”.

De no haberse alcanzado un acuerdo este miércoles, la decisión habría pasado al Órgano Ejecutivo, que habría definido el ajuste mediante decreto. Con el consenso logrado, el documento será enviado al presidente José Raúl Mulino Quintero para su sanción y posterior publicación.

El nuevo esquema salarial busca equilibrar la protección del empleo con la reactivación económica prevista para 2026. Según el Mitradel, los proyectos de infraestructura y las nuevas inversiones impulsarán la generación de empleo formal en los próximos años.