Mitradel da ultimátum a trabajadores para cerrar acuerdo del salario mínimo 2025 este miércoles

La Mesa de Salario Mínimo convocó este martes a una reunión extraordinaria con el objetivo de culminar la presentación final de las propuestas entre el sector trabajador y empleador, en vísperas de un análisis sobre si se aumenta o no el salario mínimo este 2025. La propuesta se dio en medio de la firme negativa de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) a presentar una propuesta conjunta, reiterando que la histórica práctica de propuestas separadas no ha sido validada. En las discusiones del salario mínimo se enfatizó que el diseño de la mesa es tripartito y que, aunque haya varios representantes del sector trabajador, deben presentar una sola propuesta como “sector”. Para esta nueva revisión del salario mínimo, Conato propone 7 % de aumento para la gran empresa y 6 % de aumento para la pequeña y mediana empresa. Mientras que Conusi habla de un salario unificado de $1,156.00 (aproximadamente 201 % de aumento).

División

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, y otros comisionados instaron repetidamente al sector trabajador a unificar su propuesta, argumentando que la comisión es tripartita (gobierno, empleador, trabajador) y no debe “desfigurarse” o convertirse en una mesa de cuatro o cinco partes. Muñoz citó el Artículo 7 del reglamento, indicando que “cada sector podrá presentar” recomendaciones, interpretándolo como una referencia al sector en su conjunto y no a cada organización. Ariel Muñoz, de Conusi, sin embargo, argumentó que en el Artículo 7 y 6 no existe una condición taxativa que obligue a la presentación conjunta. Exigió que se respete el proceso de discutir sus propuestas ya presentadas, en lugar de volver atrás para buscar una unificación que ya se había descartado. Juan Samaniego de Conato se encuentra a favor de una sola propuesta del sector trabajador, señalando que es “necesario para el país” y pidiendo que se evite el “individualismo”. La ministra de Trabajo indicó que, si el sector trabajador no logra ponerse de acuerdo, la propuesta se llevará a votación entre los miembros para que la que obtenga la mayoría represente al sector. “Mañana (hoy miércoles) es el último día aprobado para las negociaciones de la mesa. No hay más días”, sentenció ayer Muñoz. Añadió que en el caso de que “mañana (hoy miércoles) no se llegue a un acuerdo, le tocará al Órgano Ejecutivo tomar la decisión mediante un decreto y establecer el nuevo salario mínimo, que empezará a regir a partir del 16 de enero”.

Conflicto

El representante de Conusi explicó que las razones profundas detrás de la negativa de su organización a unificar la propuesta salarial con Conato se debe al cuestionamiento de la legitimidad de la actual dirigencia y su supuesta traición al movimiento obrero. Denunció que la actual dirección de Conato “asaltó por la fuerza” a la dirigencia anterior mediante un “mamotreto de un congreso brujo” que, según él, no contó con la participación de todas las organizaciones afiliadas. Samaniego, por su parte, sugirió que la negativa de Conusi a unificar parece ser una “posición de imposición” y que el objetivo no debe ser una “actitud partidocrática” o de “provecho a través de un concepto político.” Reafirmó que el 3 de diciembre solicitaron a las otras organizaciones unificar una propuesta dirigida “hacia el país, hacia la familia, el hogar de los panameños.” El representante de Conusi afirmó que sentarse y acordar una posición conjunta con la actual dirigencia de Conato sería validar y reconocer una dirección ilegítima que, a su juicio, ha “traicionado el movimiento obrero”. Acusó a Conato de ser “amanuenses que únicamente están aquí para validar lo que la empresa privada y los empresarios propongan”. Aseguró que la baja propuesta “evidencia” que “acordaron con el sector empresarial” un incremento mínimo. El comisionado de Conato defendió que su propuesta fue analizada considerando la tasa porcentual por hora y el poder adquisitivo. Mencionó que la región 2 (zonas con salarios menores) está lejos de cubrir la canasta básica, justificando así la propuesta. Recordó que el aumento del 6 % y 7 % se aplica a los 59 salarios mínimos existentes en las 73 actividades económicas.

¿Qué dice el sector privado?

Antonio Ledesma, representante del sector empleador ante el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), se centró en la necesidad de la unidad del sector trabajador, la viabilidad económica de las propuestas, y la responsabilidad de la Comisión para proteger el empleo y la competitividad del país. Señaló que la división del sector trabajador hace “imposible las conversaciones para llegar a acuerdo sobre salario mínimo.” “Intentar operar de forma diferente solo enreda la situación de la mesa”, dijo. Ledesma subrayó que la Comisión trata del “mínimo de los salarios,” no de los salarios más altos o de los cubiertos por convenciones colectivas. Calificó la propuesta de Conusi (aumento del 201 % aprox.) como “incoherente” e “inviable,” argumentando que una cifra así “acabaría con todo el sector empleador.” Indicó que la propuesta de Conato (6 % y 7 %) también deberá ser analizada en función de las cifras económicas presentadas.