Mitradel da ultimátum a trabajadores para cerrar acuerdo del salario mínimo 2025 este miércoles

La Mesa de Salario Mínimo convocó este martes a una reunión extraordinaria con el objetivo de culminar la presentación final de las propuestas entre el sector trabajador y empleador, en vísperas de un análisis sobre si se aumenta o no el salario mínimo este 2025. La propuesta se dio en medio de la firme negativa de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) a presentar una propuesta conjunta, reiterando que la histórica práctica de propuestas separadas no ha sido validada.En las discusiones del salario mínimo se enfatizó que el diseño de la mesa es tripartito y que, aunque haya varios representantes del sector trabajador, deben presentar una sola propuesta como 'sector'.Para esta nueva revisión del salario mínimo, Conato propone 7 % de aumento para la gran empresa y 6 % de aumento para la pequeña y mediana empresa.Mientras que Conusi habla de un salario unificado de $1,156.00 (aproximadamente 201 % de aumento).