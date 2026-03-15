Bono de $140 para jubilados y pensionados: fechas y montos de pago durante el año

Los jubilados y pensionados en Panamá cuentan con un apoyo económico adicional cada año tras la aprobación de la Ley 438 de 2024, normativa que establece el pago de un bono permanente anual por un monto total de 140 dólares.

De acuerdo con lo dispuesto en la ley, este beneficio será entregado en tres pagos a lo largo del año. El primero corresponde a 50 dólares en el mes de abril, el segundo de 50 dólares en agosto y el tercero de 40 dólares en diciembre.

La medida busca brindar un alivio económico a miles de jubilados y pensionados del país frente al aumento del costo de vida, mediante un incentivo que se mantendrá de forma permanente según lo aprobado en la legislación.

La Caja de Seguro Social (CSS) aclaró que este bono no aplicará para las personas que hayan sido incorporadas a la planilla de pagos de jubilaciones y pensiones después de la promulgación de la ley que respalda este beneficio.

Además, la entidad indicó que las fechas exactas en las que se realizará cada desembolso serán anunciadas oportunamente. Corresponde a la CSS determinar si los pagos se efectuarán durante la primera o la segunda quincena de los meses establecidos.

En cuanto al financiamiento, las autoridades informaron que los recursos para cubrir este bono provendrán del Tesoro Nacional. Estos fondos se generan a partir del impuesto selectivo al consumo, mecanismo que busca garantizar la sostenibilidad de este apoyo económico destinado a la población jubilada y pensionada del país.