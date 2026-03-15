Por primera vez un presidente de Alemania visitará Panamá

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, realizará una visita oficial a Panamá en el marco de una gira por América Latina que incluye también paradas en Guatemala y México.

La llegada del mandatario europeo marcará un hecho histórico, ya que será la primera vez que un presidente alemán visita Panamá desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Durante su estadía en el país, Steinmeier será recibido por el presidente panameño, José Raúl Mulino, con quien sostendrá una reunión oficial para abordar temas relacionados con la cooperación bilateral, el comercio y los desafíos globales.

Tras el encuentro, ambos jefes de Estado ofrecerán declaraciones a los medios de comunicación. El mandatario alemán también tiene previsto realizar visitas al Canal de Panamá, considerado una de las infraestructuras logísticas más importantes del mundo, y al Biomuseo.

De acuerdo con la oficina presidencial alemana, uno de los principales objetivos del viaje es explorar nuevas oportunidades para profundizar la relación económica entre Alemania y Panamá, país que Berlín considera el principal mercado para las exportaciones e inversiones alemanas en Centroamérica.

La visita forma parte de una gira regional que busca reforzar la cooperación con socios latinoamericanos en áreas como comercio, democracia, Estado de derecho y cooperación internacional.

Tras su paso por Panamá, Steinmeier continuará su recorrido por la región con una visita oficial a Guatemala y posteriormente a México, donde sostendrá reuniones con autoridades de esos países para abordar temas económicos, geopolíticos y de cooperación bilateral.