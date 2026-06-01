Mulino da la cara en Grecia para blindar el registro marítimo de Panamá

Antes de viajar, Mulino anunció reuniones con la Unión de Armadores Griegos y sus mayores navieras. 'Me han pedido una conversación, y con mucho gusto voy a ellos a ponerle el pecho a esto, como responsablemente se requiere', afirmó el mandatario sobre el segundo registro naval del mundo, que abarca 8,638 buques y el 15% o 16% de la flota global según la AMP. Al ser Grecia un pilar histórico que controla más del 50% de la carga mundial, Mulino explicó que los diálogos buscan evitar la salida de naves y dar confianza, además de explorar acuerdos en logística, finanzas, turismo y aeronáutica.Especialistas respaldan la misión ante la desaceleración del sector. Belisario Porras, vicepresidente de Apademar, señaló que el foro es clave para 'confirmar las fortalezas y confianza del registro a sus usuarios'. Por su parte, el economista Olmedo Estrada coincidió en que se debe priorizar el registro y los seguros marítimos en momentos donde 'se habla de que Panamá ha perdido algo de competitividad'. Estrada advirtió que el país necesita estas alianzas con urgencia para atraer capitales: 'Necesitamos hacer acercamientos con muchos países para conseguir esas anheladas inversiones que no llegan, que Panamá necesita con urgencia porque el país está estancado'.