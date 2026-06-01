¿Deuda o desarrollo? la inversión pública que deja atrás a los más pobres

Pero mientras las prioridades presupuestarias del gobierno están puestas en la deuda, un reciente informe del Banco Mundial, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) revela que la cobertura de programas sociales sigue siendo insuficiente para llegar a la mayoría de las personas en pobreza extrema. El estudio señala que solo entre el 6% y el 23% de la población más pobre recibe apoyo de programas como 120 a los 65, Red de Oportunidades y Ángel Guardián, dejando fuera a más del 75% de quienes no cuentan con ingresos suficientes para cubrir siquiera la Canasta Básica Familiar, así lo reveló La Decana en el reportaje ‘Millonario gasto social sin impacto: 75% de los más pobres están excluidos de los programas del Mides’, publicado este lunes. Aunque el Mides ha desembolsado $55 millones este año en los programas sociales antes mencionados, el informe concluye que el principal problema no es la falta de recursos, sino las fallas en la focalización de las ayudas. Asimismo, los organismos internacionales advierten que las transferencias monetarias, por sí solas, no son suficientes para reducir la pobreza de manera sostenida y deben complementarse con inversiones en salud, educación, agua potable, desarrollo infantil y generación de empleo. El estudio también alerta sobre las profundas brechas territoriales que persisten en las comarcas y zonas rurales, donde se concentran los peores indicadores de pobreza, y cuestiona la falta de estadísticas socioeconómicas actualizadas para diseñar políticas públicas más efectivas. Méndez acotó que la necesidad de medidas más efectivas contra la pobreza se hace aparente ya que en vez de reducirse este fenómeno se ha ampliado, 'lo que indica que el Estado aún no ha logrado mayores niveles de efectividad en el combate de este flagelo'. El experto menciona que la principal debilidad del gobierno para el combate de la pobreza está en no haber podido promover la concentración de la población para poder brindar en espacios más reducidos los servicios públicos y la dinámica económica que se requiere para enfrentar la pobreza. 'Si el Estado define áreas de desarrollo económico de tal manera que se formen núcleos poblacionales importantes a los que sea más fácil servirles con políticas públicas, sin duda harían más efectiva la inversión', concluyó el investigador.