Intento de fuga en La Joyita deja al menos un muerto y varios heridos

Más de 40 privados de libertad protagonizaron un intento de fuga la tarde de este lunes 1 de junio en el Centro Penitenciario La Joyita. Seis lograron escapar del penal, pero fueron recapturados por las autoridades.Reportes preliminares en la tarde apuntaban a una fuga en el penal, pero ni la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), ni el Ministerio de Gobierno daban confirmación oficial. A las 5.06 pm, la DGSP publica un comunicado en su cuenta oficial de X, sin detallar exactamente qué había ocurrido.'El Ministerio de Gobierno informa a la ciudadanía que en estos momentos se atiende una situación de orden interno dentro del Centro Penitenciario La Joyita. De manera inmediata, los estamentos de seguridad activaron los protocolos correspondientes con el objetivo de mantener el control y salvaguardar la seguridad dentro y fuera del centro penitenciario', señala el comunicado. Añade que 'una vez se tenga el control total y se verifiquen los hechos, se estará brindando información oficial y detalles a la ciudadanía'.