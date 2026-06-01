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Intento de fuga en La Joyita deja al menos un muerto y varios heridos

Intento de fuga en La Joyita deja al menos un muerto y varios heridos
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 02/06/2026 00:00
Más de 40 privados de libertad rompieron las puertas de los pabellones. Seis lograron escapar, aunque las autoridades aseguran que todos fueron recapturados y que se reinstauró el orden en el centro penitenciario

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Más de 40 privados de libertad protagonizaron un intento de fuga la tarde de este lunes 1 de junio en el Centro Penitenciario La Joyita. Seis lograron escapar del penal, pero fueron recapturados por las autoridades.

Reportes preliminares en la tarde apuntaban a una fuga en el penal, pero ni la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), ni el Ministerio de Gobierno daban confirmación oficial. A las 5.06 pm, la DGSP publica un comunicado en su cuenta oficial de X, sin detallar exactamente qué había ocurrido.

“El Ministerio de Gobierno informa a la ciudadanía que en estos momentos se atiende una situación de orden interno dentro del Centro Penitenciario La Joyita. De manera inmediata, los estamentos de seguridad activaron los protocolos correspondientes con el objetivo de mantener el control y salvaguardar la seguridad dentro y fuera del centro penitenciario”, señala el comunicado. Añade que “una vez se tenga el control total y se verifiquen los hechos, se estará brindando información oficial y detalles a la ciudadanía”.

¿Qué pasó?

La Estrella de Panamá logró comunicarse con el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, quien compartió detalles sobre lo ocurrido.

El ministro explicó que todo inició por un traslado de reos programado a Chiriquí, para un grupo de privados de libertad, entre los que se encontraban líderes de tres de los pabellones de la cárcel. Precisamente para evitar ese traslado, decenas de presos se rebelaron dentro de los pabellones y lograron derribar una de las puertas y salir al patio.

Estima que unos 40 formaron parte de este “motín”. Del grupo, seis lograron pasar el alambrado del patio de La Joyita y escapar del centro penitenciario. De acuerdo a la DGSP, fueron recapturados.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran a decenas de presos caminando por los patios del penal, el rostro cubierto por camisetas mientras recogen piedras, destruyen cámaras de seguridad y caminan entre los alambrados.

Como respuesta, agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y de la Unidad de Control de Multitudes de la Policía Nacional se dirigieron al lugar para brindar apoyo al Sistema Penitenciario, restaurar el control en el penal y ayudar con la recaptura de los prófugos. Las autoridades lograron restaurar el orden en los pabellones y controlar a los “amotinados” que habían intentado fugarse.

Enfrentamiento

A las 7:18 pm, el Sistema Penitenciario compartió un segundo comunicado actualizando sobre la situación. Las autoridades anunciaron que un privado de libertad falleció dentro de uno de los pabellones.

“Informamos a la ciudadanía que la situación registrada más temprano en el Centro Penitenciario La Joyita ha sido controlada por los estamentos de seguridad”, señala el comunicado. “Producto de estos hechos, algunos privados de libertad resultaron con heridas de consideración y, lamentablemente, dentro de uno de los pabellones se confirmó el fallecimiento de un privado de libertad. De igual forma, las autoridades competentes informan que los privados de libertad evadidos ya han sido recapturados”.

Por el momento, se desconocen los detalles sobre la muerte del privado de libertad, ni el número exacto de heridos.

La Joyita forma parte del Complejo Penitenciario La Joya, ubicado en Pacora, dónde se mantienen recluidos unas 14 mil personas en La Joya, La Joyita y la Mega Joya. En La Joyita, según cifras oficiales de 2025, se mantienen 4,702 personas a pesar que solo tiene capacidad para 2,837. Esto se traduce en una sobrepoblación de 1,865 personas y un hacinamiento de 165%.

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