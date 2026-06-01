Jonathan Blitzer: ‘Estamos viendo una represión brutal y antiestadounidense’

Estoy al punto de tener que catalogar todas las formas en que el gobierno está descartando la ley y es muy impactante. Estamos hablando de más de 200 fallos judiciales que la administración está ignorando.Nunca en mi vida he visto una administración que tan sistemáticamente ha descartado los fallos de jueces federales. Además atacan a los propios jueces. La administración ha intentado detener a la gente de forma indefinida en cárceles migratorias y como consecuencia de esto, los migrantes que están presos tienen que pedir ahora la intervención de jueces federales a través de una herramienta legal que se llama habeas corpus. En marzo hubo más de 15,000 peticiones de habeas corpus, es decir, de gente detenida sin razón, sin justificación, pidiendo fianza. En los años anteriores a esta administración no había más de mil peticiones de habeas corpus en el contexto migratorio y de repente, en dos o tres meses, más de 15,000. La gente está desesperada. El planteamiento por parte de la administración es muy claro, la idea es tratar tan mal a la gente mientras están detenidas que contemplen salir del país. He entrevistado a varias personas que tenían casos pendientes, que tenían miedo de morir en la detención por las pésimas condiciones en que los mantenían. Esto es un ataque sobre las instituciones democráticas en todo el país, esta cuestión de las deportaciones a tercer país es algo, que yo sepa, totalmente nuevo, que el gobierno está intentando hacerlo con esta escala, además está mezclando esta táctica política en Estados Unidos de ignorar los jueces, de usar la mentalidad autoritaria, está mezclando esto con la diplomacia internacional. Sé que están presionando a otros gobiernos diciéndole que si no acepten ustedes a los deportados de Estados Unidos, pues vamos a responder con represalias, sean aranceles u otras cosas. Es increíble la idea de que una persona de Colombia se puede encontrar en el Congo o alguien de Irán se puede encontrar en Panamá.