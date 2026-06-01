Jonathan Blitzer: ‘Estamos viendo una represión brutal y antiestadounidense’

Desde Washington D.C. a El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. Las decisiones políticas migratorias de Estados Unidos afectan la vida de decenas de miles de migrantes, que luchan por sobrevivir y mantenerse junto a sus familias. El periodista Jonathan Blitzer ha estudiado la crisis fronteriza y los efectos generacionales de las políticas estadounidenses. Sobre todo, conoce los rostros detrás de las cifras y busca llevar sus historias al público norteamericano.

En 2024 publicó el libro ‘Todos los que se han ido están aquí’. ¿Qué lo motivó a contar estas historias?

Creo que en Estados Unidos no hay mucha comprensión de la realidad de la vida migratoria, y en particular en el contexto de esta relación tan estrecha entre Estados Unidos y Centroamérica. Siempre me ha fascinado qué es lo que la gente ha vivido viniendo de El Salvador, de Guatemala, de Honduras en particular, porque estos tres países han definido últimamente la realidad fronteriza en Estados Unidos y como consecuencia han condicionado un poco la política en Washington. Los políticos siempre hablan del caos en la frontera. Nosotros como sociedad hemos reducido lamentablemente la conversación migratoria de un tema súper complejo a esa cuestión tan particular de la frontera. Las olas de migración hasta la frontera de Estados Unidos desde los años 80 hasta la actualidad siempre han sido como una consecuencia de las políticas exteriores de Estados Unidos. Se habla de la crisis fronteriza de Obama, la crisis fronteriza de Trump o la crisis fronteriza de Biden. Hay una falta de comprensión de cómo existe continuidad en las vidas entre Centroamérica y Estados Unidos. Así que la idea del libro era tratar de perfilar en qué consiste esta relación. Cada país es un mundo entero. Recuerdo cómo me sentía al tener mis primeras conversaciones con personas deportadas de Estados Unidos en Centroamérica, me sentía francamente avergonzado por la ignorancia que yo tenía de cada elemento de la historia. Yo no podía hablar, por ejemplo, de cosas muy específicas en los años 80 de la intervención de Estados Unidos en la guerra civil salvadoreña o en la política nicaragüense. He llegado a saber por dónde investigar a través de las personas, o sea, que he aprendido a través de ellos. Estamos abordando una historia súper compleja de años, de muchos países.

¿Cómo percibe el estadounidense al migrante? ¿Cómo ha sido la recepción a su libro?

Es un momento muy difícil para contestar esa pregunta porque yo estoy. Estamos viendo una represión tan brutal y para mí tan antiamericana, lo que estamos viendo va en contra de los valores históricos del país. Pero mientras tanto, estoy convencido de que la mayoría de los estadounidenses no saben de la realidad migratoria y esto impacta su recepción, tanto de los propios migrantes como su reacción a las políticas del gobierno. Por ejemplo, en 2024, Trump hacía su campaña hablando de las deportaciones masivas, una frase muy fea para empezar, pero las encuestas indicaban que la mayoría de los votantes apoyaba esa idea, la deportación masiva. Yo estoy convencido que si tú les plantearas la pregunta “¿En qué va a consistir deportación masiva?” Las respuestas hubieran sido muy irregulares, porque estoy convencido de que la gente que estaba en ese momento apoyando la idea de la deportación masiva, seguro que te habrían hablado de controlar la frontera, de deportar a los criminales, o sea, de los tópicos políticos. Pero la realidad de esa campaña de deportación masiva ha sido bastante más extrema. Es un ataque sobre los migrantes que llevan décadas en Estados Unidos, que no han cometido ningún crimen, que además están siendo arrestados en el interior del país.

Las protestas en Minnesota parecen haber sido un reflejo del repudio ciudadano a estas políticas. Pero, ¿cree que este descontento se puede traducir en votos?

Para empezar, Minnesota es interesante por varias razones. Por un lado, la muerte de dos ciudadanos activó la conciencia nacional. El punto de inflexión es revelador, vino como consecuencia del asesinato de las manos de los agentes federales a dos ciudadanos. La resiliencia que vimos en Minnesota fue una inspiración y yo creo que marcó un antes y un después. Yo he pasado tiempo en Minnesota entrevistando a las familias migrantes y bueno, me emociono al hablar de esto porque en el nivel de la comunidad lo que se hacía como para protegerse fue algo increíble y demuestra lo mejor de los Estados Unidos. Hablé con una familia que vivía en un trailer park (parque de remolques), un hombre que me dijo que solo salía a las 2 de la mañana para tirar la basura porque se sentía un poco más seguro. La gente no estaba saliendo a trabajar por miedo, no estaba haciendo los quehaceres básicos por miedo. Al mismo tiempo, los ciudadanos de las comunidades alrededor estaban repartiendo comida, pañales para los bebés, llevando gente a las citas médicas. La comunidad estaba respondiendo. Estamos hablando de una población bastante blanca, no tiene muchos antecedentes migratorios de Centroamérica y estaban pensando en que sus vecinos estaban siendo asediados por el gobierno e iban a ayudar. No solamente nos inspiró en un momento en que necesitábamos inspiración, también demostró cómo se podía hacer. Trump siempre ha gozado de más apoyo con respecto a la migración que los demócratas. Ahora, no tiene el apoyo de la mayoría de los estadounidenses según las encuestas. Las encuestas son encuestas, hasta ahora no impactan la vida, el día a día de los migrantes. Lo llamativo es que sí está marcando un cambio de perspectiva en el nivel de la población generalizada. ¿Esto va a afectar las elecciones? En teoría sí, pero necesitamos dos cosas para que esto se registre en el electorado. Primero los demócratas tienen que hablar de estos temas. Los demócratas tienen miedo de abordar este tema porque la migración siempre les ha complicado. Su electorado está dividido. Son bastante tímidos en cuanto a hablar directamente de estos temas. Tienen que aprovechar esta oportunidad para marcar su diferencia con las políticas de Trump. La segunda cosa es más técnica y bastante más peligrosa. Es lo que los políticos están haciendo ahora para cambiar los distritos congresionales. Esto de una forma muy concreta va a afectar las ganancias posibles de los demócratas en el Congreso. Yo no soy experto en esas cuestiones y ni siquiera creo que los expertos sepan exactamente como el nuevo fallo de la Corte Suprema o las nuevas actividades de los republicanos en varios estados como Luisiana, Florida, Carolina del Sur, van a afectar el cálculo de los votos. El partido Republicano ahora está efectivamente manipulando el mapa electoral para tratar de mantener su ventaja. Los demócratas están reaccionando tratando de cambiar sus propios mapas en los estados azules. Así que es un desastre total y no sé cómo esto va a afectar los resultados en noviembre, pero es cosa de pesadillas, tanta incertidumbre es demasiado.

El año pasado Panamá recibió a cientos de migrantes de Estados Unidos en condiciones bastante irregulares que estuvieron en un centro en Darién y luego encerrados en un hotel. Algunos siguen en Panamá. Acuerdos similares han ocurrido con otros países como El Salvador. Más que respetar los debidos procesos, parecen primar acuerdos entre presidentes. ¿Qué opina de esta forma de hacer política?

Estoy al punto de tener que catalogar todas las formas en que el gobierno está descartando la ley y es muy impactante. Estamos hablando de más de 200 fallos judiciales que la administración está ignorando. Nunca en mi vida he visto una administración que tan sistemáticamente ha descartado los fallos de jueces federales. Además atacan a los propios jueces. La administración ha intentado detener a la gente de forma indefinida en cárceles migratorias y como consecuencia de esto, los migrantes que están presos tienen que pedir ahora la intervención de jueces federales a través de una herramienta legal que se llama habeas corpus. En marzo hubo más de 15,000 peticiones de habeas corpus, es decir, de gente detenida sin razón, sin justificación, pidiendo fianza. En los años anteriores a esta administración no había más de mil peticiones de habeas corpus en el contexto migratorio y de repente, en dos o tres meses, más de 15,000. La gente está desesperada. El planteamiento por parte de la administración es muy claro, la idea es tratar tan mal a la gente mientras están detenidas que contemplen salir del país. He entrevistado a varias personas que tenían casos pendientes, que tenían miedo de morir en la detención por las pésimas condiciones en que los mantenían. Esto es un ataque sobre las instituciones democráticas en todo el país, esta cuestión de las deportaciones a tercer país es algo, que yo sepa, totalmente nuevo, que el gobierno está intentando hacerlo con esta escala, además está mezclando esta táctica política en Estados Unidos de ignorar los jueces, de usar la mentalidad autoritaria, está mezclando esto con la diplomacia internacional. Sé que están presionando a otros gobiernos diciéndole que si no acepten ustedes a los deportados de Estados Unidos, pues vamos a responder con represalias, sean aranceles u otras cosas. Es increíble la idea de que una persona de Colombia se puede encontrar en el Congo o alguien de Irán se puede encontrar en Panamá.

¿En qué se encuentra trabajando actualmente?

Lo que estoy haciendo principalmente es tratar de documentar las condiciones dentro de los centros de detención de migración. Ahora estamos viendo la población detenida en los cárceles de las autoridades migratorias alcanzando niveles que nunca antes vistos. Son más de 60,000 personas detenidas por las autoridades migratorias. Es necesario destacar que esa gente no ha cometido ningún delito. Sé que estar en Estados Unidos sin una visa vigente o lo que sea, esto es una infracción, es una violación civil no criminal. La idea de detener a la gente como una forma de castigarla, esto no debe aplicarse a los migrantes. La idea de detener a la gente por meses para castigarla no es una respuesta legal, pero eso es justamente lo que está haciendo el gobierno. Ha habido muertes en estos centros de detención en los últimos dos años. Más de 20 personas este año. El 2025 fue el peor año en los últimos 20 años y 2026 ya está eclipsando el año pasado. Las encuestas demuestran que la gente está totalmente horrorizada por estas políticas, pero los líderes más importantes que están definiendo la política migratoria de esta administración siguen en sus puestos, estoy hablando de la gente de la Casa Blanca, Steven Miller y otros que están dirigiendo esa política. Como periodista es muy importante mantener la atención con respecto a todo lo que está pasando.