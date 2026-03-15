Defensoría del Pueblo abre queja por daño ambiental en Panamá Viejo

La Defensoría del Pueblo de Panamá anunció la apertura de una queja por la violación del derecho a un ambiente sano en el área de Puente del Rey, Panamá Viejo, tras detectar un vertedero ilegal que afecta los humedales de la zona.

La Dirección de Asuntos Ambientales, junto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, realizó una inspección que confirmó la presencia de desechos sólidos dispuestos de manera irregular.

Entre los materiales encontrados se reportaron llantas usadas, envases plásticos, empaques Tetrapak, tubos de PVC, latas, bolsas con basura doméstica, restos de construcción como “caliche” y piezas de madera.