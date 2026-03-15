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Defensoría del Pueblo abre queja por daño ambiental en Panamá Viejo

La Defensoría recordó que la protección de los humedales y ecosistemas urbanos es esencial para garantizar la calidad de vida de las comunidades
La Defensoría recordó que la protección de los humedales y ecosistemas urbanos es esencial para garantizar la calidad de vida de las comunidades Cedida
Por
Lourdes García Armuelles
  • 15/03/2026 13:58
Entre los materiales encontrados se reportaron llantas usadas, envases plásticos, empaques Tetrapak, tubos de PVC

La Defensoría del Pueblo de Panamá anunció la apertura de una queja por la violación del derecho a un ambiente sano en el área de Puente del Rey, Panamá Viejo, tras detectar un vertedero ilegal que afecta los humedales de la zona.

La Dirección de Asuntos Ambientales, junto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, realizó una inspección que confirmó la presencia de desechos sólidos dispuestos de manera irregular.

Entre los materiales encontrados se reportaron llantas usadas, envases plásticos, empaques Tetrapak, tubos de PVC, latas, bolsas con basura doméstica, restos de construcción como “caliche” y piezas de madera.

El comunicado señala que la contaminación se extiende por más de 800 metros, alcanzando áreas vegetadas y hábitats naturales cercanos a un cuerpo de agua, lo que representa un riesgo para la salud y el equilibrio ambiental.

Anais Castillero, oficial de derechos humanos de la Dirección de Asuntos Ambientales, subrayó que la acumulación de residuos en el área conocida anteriormente como Río Abajo constituye una disposición inadecuada de desechos sólidos, razón por la cual se formalizó la queja en defensa del derecho a un ambiente sano.

La Defensoría recordó que la protección de los humedales y ecosistemas urbanos es esencial para garantizar la calidad de vida de las comunidades y reiteró su compromiso de dar seguimiento a este caso.

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