Defensoría del Pueblo abre queja por daño ambiental en Panamá Viejo

El comunicado señala que la contaminación se extiende por más de 800 metros, alcanzando áreas vegetadas y hábitats naturales cercanos a un cuerpo de agua, lo que representa un riesgo para la salud y el equilibrio ambiental.<b>Anais Castillero, oficial de derechos humanos de la Dirección de Asuntos Ambientales</b>, subrayó que la acumulación de residuos en el área conocida anteriormente como Río Abajo constituye una disposición inadecuada de desechos sólidos, razón por la cual se formalizó la queja en defensa del derecho a un ambiente sano.La Defensoría recordó que la protección de los humedales y ecosistemas urbanos es esencial para garantizar la calidad de vida de las comunidades y reiteró su compromiso de dar seguimiento a este caso.