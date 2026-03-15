Protestas en Cuba: jóvenes queman sede del Partido Comunista en Morón

Un grupo de jóvenes incendió la sede local del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el municipio de Morón, en el centro de Cuba, en medio de una serie de protestas ciudadanas motivadas por apagones prolongados, escasez de alimentos y el deterioro de los servicios básicos en el país.

El incidente ocurrió la noche del viernes, cuando varios adolescentes ingresaron al edificio del partido, la única organización política legal en la isla, y provocaron un incendio tras lanzar y destruir mobiliario, documentos y equipos dentro de la instalación. Videos difundidos en redes sociales muestran a residentes congregados en las calles cercanas mientras coreaban consignas y golpeaban cazuelas en señal de protesta.

De acuerdo a El País, las manifestaciones se produjeron después de varios días de cacerolazos nocturnos y reclamos ciudadanos en distintas zonas del país. En Morón, vecinos salieron a las calles para expresar su malestar por los apagones que se extienden durante largas horas, la falta de alimentos y la limitada disponibilidad de transporte público.

Durante los disturbios, fuerzas de seguridad del Estado acudieron al lugar para dispersar a los manifestantes. En medio del operativo se escuchó al menos un disparo, y un adolescente de 15 años resultó herido en una pierna, según reportes difundidos por residentes del municipio. Posteriormente, las autoridades confirmaron la detención de al menos cinco personas vinculadas con los hechos.

Tras el incendio, el Gobierno organizó al día siguiente un acto en las inmediaciones del edificio del PCC con militantes y artistas locales, en una actividad en la que se exhibieron banderas nacionales y se reiteró el respaldo a la Revolución cubana.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció en un mensaje oficial el descontento existente entre la población debido a los apagones y a la crisis energética que atraviesa la isla. El mandatario atribuyó la situación, en parte, al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos.

“Es comprensible el malestar que provocan en nuestro pueblo los prolongados apagones”, señaló Díaz-Canel en un comunicado, aunque advirtió que el Gobierno no tolerará actos de violencia o vandalismo contra instituciones públicas.

Las protestas en Morón se producen en un contexto de creciente presión económica sobre la isla y recuerdan episodios de descontento popular como las manifestaciones del Protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, cuando miles de personas salieron a las calles en varias ciudades del país para reclamar mejores condiciones de vida y mayores libertades.

En los últimos días, ciudadanos también han incendiado montículos de basura en algunos barrios como forma de protesta por la falta de recolección de desechos y las condiciones sanitarias en varias comunidades.

Organizaciones de derechos humanos sostienen que en la isla permanecen encarceladas más de mil personas por motivos políticos, muchas de ellas vinculadas con protestas similares en años recientes.

Mientras tanto, en redes sociales han circulado mensajes y consignas que califican a Morón como “el primer municipio libre de comunismo”, reflejando el clima de tensión y polarización que se vive actualmente en el país.