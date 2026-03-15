Protestas en Cuba: jóvenes queman sede del Partido Comunista en Morón

Un grupo de jóvenes incendió la sede local del <b>Partido Comunista de Cuba (PCC)</b> en el municipio de Morón, en el centro de Cuba, en medio de una serie de<b> protestas ciudadanas motivadas por apagones prolongados, escasez de alimentos y el deterioro de los servicios básicos en el país</b>.El incidente ocurrió la noche del viernes, cuando <b>varios adolescentes ingresaron al edificio del partido, la única organización política legal en la isla, y provocaron un incendio tras lanzar y destruir mobiliario, documentos y equipos dentro de la instalación</b>. Videos difundidos en redes sociales muestran a residentes congregados en las calles cercanas mientras coreaban consignas y golpeaban cazuelas en señal de protesta.De acuerdo a <b>El País</b>, las manifestaciones se produjeron después de varios días de cacerolazos nocturnos y reclamos ciudadanos en distintas zonas del país. En Morón, vecinos salieron a las calles para expresar su malestar por los apagones que se extienden durante largas horas, la falta de alimentos y la limitada disponibilidad de transporte público.Durante los disturbios, <b>fuerzas de seguridad del Estado acudieron al lugar para dispersar a los manifestantes</b>. En medio del operativo se escuchó al menos un disparo, y <b>un adolescente de 15 años resultó herido en una pierna</b>, según reportes difundidos por residentes del municipio. Posteriormente, <b>las autoridades confirmaron la detención de al menos cinco personas vinculadas con los hechos</b>.Tras el incendio, el Gobierno organizó al día siguiente un acto en las inmediaciones del edificio del PCC con militantes y artistas locales, en una actividad en la que se exhibieron banderas nacionales y se reiteró el respaldo a la Revolución cubana.El presidente cubano, <b>Miguel Díaz-Canel</b>, reconoció en un mensaje oficial el descontento existente entre la población debido a los apagones y a la crisis energética que atraviesa la isla. <b>El mandatario atribuyó la situación, en parte, al endurecimiento de las sanciones de <a href="/tag/-/meta/estados-unidos">Estados Unidos</a></b>.<i>'Es comprensible el malestar que provocan en nuestro pueblo los prolongados apagones'</i>, señaló Díaz-Canel en un comunicado, aunque <b>advirtió que el Gobierno no tolerará actos de violencia o vandalismo contra instituciones públicas.</b>Las protestas en Morón se producen en un contexto de creciente presión económica sobre la isla y recuerdan episodios de descontento popular como las manifestaciones del Protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, cuando miles de personas salieron a las calles en varias ciudades del país para reclamar mejores condiciones de vida y mayores libertades.En los últimos días, <b>ciudadanos también han incendiado montículos de basura en algunos barrios como forma de protesta por la falta de recolección de desechos y las condiciones sanitarias</b> en varias comunidades.Organizaciones de derechos humanos sostienen que <b>en la isla permanecen encarceladas más de mil personas por motivos políticos</b>, muchas de ellas vinculadas con protestas similares en años recientes.Mientras tanto, en redes sociales han circulado mensajes y consignas que califican a Morón como 'el primer municipio libre de comunismo', reflejando el clima de tensión y polarización que se vive actualmente en el país.