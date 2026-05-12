Luis Abinader llegará a Panamá para participar en el Congreso Mundial de Zonas Francas

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, llegará este martes 12 de mayo a Panamá, donde pronunciará el discurso central en el Congreso Mundial de Zonas Francas, que se lleva a cabo en el país hasta este miércoles, según informó el diario dominicano Listín Diario.

Se prevé que la agenda de Abinader esté marcada por las reuniones que tiene previsto sostener con empresarios reunidos en el evento, principalmente del sector logístico y de manufactura. El objetivo de estos encuentros será fomentar la inversión extranjera en República Dominicana.

En ese contexto, el mandatario dominicano también se reunirá con el presidente de la República, José Raúl Mulino, y sostendrá otro encuentro con empresarios panameños para, igualmente, instarlos a invertir en su país, el cual —según Listín Diario— se perfila como una de las economías de mayor crecimiento constante en América Latina.

Luis Abinader desarrollará su agenda acompañado de otros miembros de su gabinete, entre ellos el ministro de Industria y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana); y el embajador dominicano en Panamá, Roberto Salcedo.