Luis Abinader llegará a Panamá para participar en el Congreso Mundial de Zonas Francas

El presidente de la <b><a href="/tag/-/meta/republica-dominicana">República Dominicana</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/luis-abinader">Luis Abinader</a></b>, llegará este martes 12 de mayo a <b><a href="/tag/-/meta/panama">Panamá</a></b>, donde pronunciará el discurso central en el <b>Congreso Mundial de Zonas Francas</b>, que se lleva a cabo en el país hasta este miércoles, según informó el diario dominicano <b>Listín Diario</b>.Se prevé que la agenda de <b>Abinader</b> esté marcada por las reuniones que tiene previsto sostener con empresarios reunidos en el evento, principalmente del sector logístico y de manufactura. El objetivo de estos encuentros será fomentar la <b>inversión extranjera</b> en <b>República Dominicana</b>.En ese contexto, el mandatario dominicano también se reunirá con el presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, y sostendrá otro encuentro con empresarios panameños para, igualmente, instarlos a invertir en su país, el cual —según <b>Listín Diario</b>— se perfila como una de las economías de mayor crecimiento constante en <b><a href="/tag/-/meta/america-latina">América Latina</a></b>.<b>Luis Abinader</b> desarrollará su agenda acompañado de otros miembros de su gabinete, entre ellos el ministro de Industria y Mipymes, <b>Eduardo Sanz Lovatón</b>; la directora del <b>Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana)</b>; y el embajador dominicano en Panamá, <b>Roberto Salcedo</b>.