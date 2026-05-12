Cinco municipios absorberán el 82% del aumento en descentralización

<b>Cinco municipios del país concentrarán cerca del 82% de los $30 millones adicionales que el Gobiern</b>o busca transferir a las alcaldías mediante la descentralización durante 2026, según la distribución presentada este martes por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.La propuesta eleva de $83.1 millones a $113.1 millones los recursos que recibirán los municipios provenientes del impuesto de bienes inmuebles. Sin embargo, la mayor parte del incremento quedará concentrada e<b>n los distritos de Panamá, San Miguelito, Arraiján, Colón y La Chorrera</b>.El municipio de Panamá encabeza ampliamente la lista. <b>De acuerdo con la tabla presentada por la AND, la alcaldía capitalina pasará de recibir $27.2 millones a $44.7 millones, lo que representa un incremento de $17.5 millones, equivalente a más de la mitad del aumento total aprobado para todos los municipios del país.</b>