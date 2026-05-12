Perú y Panamá acuerdan crear Comisión de Comercio Exterior para fortalecer TLC

En el marco del Congreso Mundial de Zonas Francas que se celebra en Panamá, los ministros de Comercio de ambos países sostuvieron una reunión bilateral que marca un paso importante en el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Panamá y Perú. El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, subrayó que este encuentro refleja el interés mutuo en ampliar la cooperación y generar nuevas oportunidades de intercambio. Señaló que Panamá tiene mucho que compartir y también mucho que aprender de la experiencia de otros países, y que estas reuniones permiten identificar áreas de colaboración y expandir el comercio hacia nuevas latitudes, consolidando al país como un hub internacional de diálogo y toma de decisiones.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú, José Reyes Llano, por su parte, destacó que durante la reunión se lograron avances concretos en la implementación del Tratado de Libre Comercio vigente entre ambos países. Explicó que se pudieron destrabar acuerdos pendientes y que se ha programado una reunión para la segunda semana de julio con el fin de instalar la Comisión de Comercio Exterior contemplada en el TLC, lo que permitirá aprobar seis decisiones relacionadas con reglamentos de reexportaciones, normas de origen y la gobernanza del tratado. Reyes Llano resaltó la disposición del ministro Moltó para formalizar estos acuerdos y fortalecer la integración comercial.