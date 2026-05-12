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Economía

Perú y Panamá acuerdan crear Comisión de Comercio Exterior para fortalecer TLC

Los ministros de Comercio de Perú y Panamá, José Reyes Llano y Julio Moltó, durante una reunión en el congreso mundial de Zonas Francas.
Los ministros de Comercio de Perú y Panamá, José Reyes Llano y Julio Moltó, durante una reunión en el congreso mundial de Zonas Francas. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 12/05/2026 12:55
Esta instalación permitirá aprobar seis decisiones relacionadas con reglamentos de reexportaciones, normas de origen y la gobernanza del tratado

En el marco del Congreso Mundial de Zonas Francas que se celebra en Panamá, los ministros de Comercio de ambos países sostuvieron una reunión bilateral que marca un paso importante en el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Panamá y Perú.

El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, subrayó que este encuentro refleja el interés mutuo en ampliar la cooperación y generar nuevas oportunidades de intercambio.

Señaló que Panamá tiene mucho que compartir y también mucho que aprender de la experiencia de otros países, y que estas reuniones permiten identificar áreas de colaboración y expandir el comercio hacia nuevas latitudes, consolidando al país como un hub internacional de diálogo y toma de decisiones.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú, José Reyes Llano, por su parte, destacó que durante la reunión se lograron avances concretos en la implementación del Tratado de Libre Comercio vigente entre ambos países.

Explicó que se pudieron destrabar acuerdos pendientes y que se ha programado una reunión para la segunda semana de julio con el fin de instalar la Comisión de Comercio Exterior contemplada en el TLC, lo que permitirá aprobar seis decisiones relacionadas con reglamentos de reexportaciones, normas de origen y la gobernanza del tratado.

Reyes Llano resaltó la disposición del ministro Moltó para formalizar estos acuerdos y fortalecer la integración comercial.

El ministro peruano también enfatizó la importancia de realizar un benchmarking sobre zonas económicas especiales privadas, en línea con el impulso que su país busca dar a este modelo, y señaló que el intercambio de experiencias con Panamá es clave para potenciar las zonas libres y francas que existen en Perú.

Asimismo, mencionó que se abordó el tema de las certificaciones de empresas pesqueras y pecuarias, fundamentales para ampliar la integración comercial y garantizar la calidad de los productos que se exportan.

Reyes Llano recordó que Perú mantiene una vinculación histórica con Panamá y que más allá de los aspectos formales y procedimentales, existe una relación cercana que se refleja en la cooperación en distintos sectores.

En ese sentido, destacó la participación de Panamá en la Expoalimentaria de Perú, evento que permite mostrar la oferta exportadora peruana, que incluye frutas como arándanos, paltas y uvas, además de la reconocida oferta gastronómica del país.

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RB12//05//2026 Roberto Barrios// la Estrella de Panamá y el siglo// ciudad de Panamá// 12 congreso mundial zonas francas. La Estrella
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