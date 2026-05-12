Mulino respalda reforma del SICA para decidir por mayoría y reactivar la integración regional

El presidente de la República, José Raúl Mulino respaldó este martes 12 de mayo la reforma adoptada por el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que sustituye el mecanismo de consenso unánime por uno de mayoría calificada para la toma de decisiones dentro del organismo regional.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Mulino aseguró que el cambio representa “una nueva etapa” para el bloque centroamericano y expresó su expectativa de que el sistema pueda retomar su funcionamiento con normalidad.

”La aceptación de mecanismos de mayorías para decidir en el SICA abre una nueva etapa que debe ser duradera. Panamá lo apoya y esperemos la reactivación del sistema”, escribió el mandatario.

La modificación fue aprobada recientemente por los cancilleres de los países miembros del SICA y elimina el requisito de unanimidad para designar al secretario general del organismo.

La medida busca superar el bloqueo político que mantenía vacante la Secretaría General desde noviembre de 2023, tras la salida del exsecretario general nicaragüense Werner Vargas.

Con la reforma, el SICA adoptará un sistema de mayoría calificada para evitar que un solo país pueda frenar nombramientos o decisiones administrativas dentro del organismo regional.

Durante los últimos meses, las diferencias políticas entre la administración de Daniel Ortega y otros gobiernos centroamericanos dificultaron los consensos internos y mantuvieron paralizada parte de la agenda regional.

El SICA agrupa a países de Centroamérica y República Dominicana con el objetivo de coordinar políticas económicas, sociales y políticas comunes en la región.