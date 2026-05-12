El clásico de Lope de Vega revive en Panamá con una adaptación sobre esclavitud y libertad

El clásico del Siglo de Oro español regresa a los escenarios panameños transformado en una historia de resistencia, libertad y memoria histórica. El elenco de ‘Fuenteovejuna Cimarrón’ y la dirección del Teatro Nacional presentó este martes 12 de mayo los detalles de Fuenteovejuna Cimarrón, una adaptación de la obra de Lope de Vega, dirigida y adaptada por Isabel Burgos.

La puesta en escena se presentará del 21 al 24 de mayo de 2026 en el Teatro Nacional, con música original del grupo panameño Afrodisíaco, ganadores de la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar 2016.

En esta reinterpretación, la historia abandona la España del siglo XV y se traslada al Archipiélago de las Perlas, en las costas panameñas, donde esclavos africanos sometidos al régimen de la pesca de perlas descubren, al igual que los campesinos de la obra original, que la única respuesta posible frente al abuso es la acción colectiva.

Sin embargo, esta nueva versión introduce un cambio radical en el desenlace: en lugar de buscar el perdón de los Reyes Católicos, los esclavos escapan al monte junto a Felipillo, el rey cimarrón, en busca de libertad.

Además de reinterpretar el clásico, la producción incorpora una propuesta dramatúrgica que expone el propio proceso creativo de la obra. Una compañía de actores que escribe y ensaya colectivamente la pieza se convierte en parte del relato, planteando al espectador una pregunta central: “¿Quién tiene derecho a reescribir la historia?”.

“La obra no es una adaptación meramente estética. Es una pregunta que le hacemos al presente: ¿Cómo podemos, colectivamente, librarnos de la opresión sistemática que nos agobia?”, expresó Isabel Burgos en la rueda de prensa.

El elenco estará encabezado por Arturo Wong Sagel en el papel del Comendador, Claribel González como Laurencia y Augusto Posso como Frondoso. También participarán Rogelio Bustamante, Erik Rodríguez, Juan Carlos Avendaño, Gustavo Dowerds, Roxana Rivera, Joana Girón, Jomel McDonald, Julián Urriola, Dolly Wilson, Sussi Witgreen y Katia Viggiano.

La producción contará además con coreografía de Carlos Díaz e investigación histórica de Fidel Rodríguez.

Los boletos están disponibles en Panatickets.