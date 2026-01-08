El Teatro Nacional presenta su programación 2026 con folclor, y grandes musicales y conciertos

El Patronato del Teatro Nacional anunció este jueves 8 de enero su programación para el año 2026 en el que se contemplan presentaciones de todo tipo, que van desde las folclóricas hasta los musicales y los conciertos que tanto gustan a todos los públicos. Folclor para comenzar el año La programación del Teatro Nacional da el pistoletazo de salida al ejercicio de este año con eventos que apelan a la diversidad cultural del país como lo es la Gala Folclórica de Panamá (24 y 25 de enero / 31 de enero y 1 de febrero), que presentará lo mejor de algunas de las agrupaciones folclóricas del país en cuatro funciones distintas entre sí. Seguidamente, se marcará la celebración del Año Nuevo Chino (4 y 5 de febrero) y el cierre del centenario de la Revolución Dule con un evento artístico repleto de música, danza y tradición en Conmemoración de la firma del Tratado de Paz de 1925, que se llevará a cabo el próximo 7 de marzo.

Destacados conciertos En el apartado de los conciertos, predomina la variedad que se manifiesta en presentaciones que apelan a todos los gustos: desde la música clásica hasta la sonoridad panameña y popular. Entre las propuestas a disfrutar este año, está el recital íntimo ‘Lado B: Boleros del Alma’ (13 de febrero) con las piezas más destacadas de este género musical que serán presentadas por las cantantes Diana Durán y Odette Versalles. En cambio, ‘Este Gran Concierto’ (4 y 5 de marzo) ofrecerá de la mano de Jossie Jiménez un espectáculo con reconocidas voces panameñas como Nicole Puga y Gaby Gnazzo. Por su lado, los amantes de la música clásica tienen una cita con el ‘Concierto para Piano y Orquesta de Mozart K 271’ con David García y la Orquesta Juvenil Metropolitana’ (10 de marzo) y ‘Fantasía Panameña’ (18 y 19 de marzo), un concierto brindado por el grupo Voice Art que busca unir la música clásica con canciones tradicionales del folclor nacional. La temporada 2026 del Teatro Nacional también incluirá un ‘Recital de Ópera’ con la agrupación A Tutta Voce (14 de abril) y una experiencia de música sacra (20 y 21 de marzo).

En la agenda también se contemplan los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Panamá (28 de mayo y 16 de julio), el Quinteto Astor Piazzolla venido desde Buenos Aires, Argentina (9 de junio), la Orquesta Filarmónica de Panamá (17 de junio) y, uno de los momentos más esperados, el concierto sinfónico de la icónica banda del rock nacional Xantos Jorge (17 de septiembre). En el mes de octubre, la Asociación de Pianistas de Panamá llevará a cabo en el Teatro Nacional el Panamá Pianofest, que traerá en el escenario las obras del pianista panameño Henry Rose (14 de octubre) y los conciertos para 2, 3 y 4 pianos de Mozart y Bach (13 de octubre). Un concierto cuyo precedente se remonta al año 1975, cuando los maestros Jaime y Nelly Ingram realizaron el concierto en el Teatro Nacional bajo la conducción del maestro Eduardo Charpentier. La danza además será la protagonista este año en el Teatro Nacional con las presentaciones de El Corsario (26 al 29 de marzo), Romeo y Julieta (28 de agosto al 6 de septiembre), La Bella Durmiente (22 al 25 de octubre), y El Cascanueces (3 al 13 de diciembre). Un clásico navideño de excelencia.

El Teatro Nacional servirá igualmente como una plataforma para reunir lo mejor de la danza contemporánea nacional e internacional bajo el Festival Prisma, que se llevará a cabo del 22 al 26 de septiembre.

La reflexión, sobre el escenario Conscientes del poder del teatro para invitar al público a reflexionar y compartir, el Teatro Nacional se colmará esta temporada de diversas obras de escritores panameños como ‘Las Históricas Aventuras del Comején y el Bibliotecario de Tatiana Salamín’ (28 de febrero y 1 de enero), ‘Fuenteovejuna Cimarrón’ (21 al 24 de mayo), en una nueva adaptación de la dramaturga Isabel Burgos del clásico del español Lope de Vega, y la obra ‘Judas 20/20’ de Manuel Paz. Esta última se presentará en el espacio alternativo conocido como ‘El Nacional Underground’, un espacio situado en el teatro para ofrecer obras de carácter experimental.

Dos proyectos especiales ponen el colofón a este apartado de la programación 2026 del Teatro Nacional. Uno es el montaje de ‘Sir Henry, El Pirata’, un musical escrito por Ernesto ‘Neco’ Endara con composiciones musicales de Toño Rovira, y que es una obra ganadora del Premio Ricardo Miró (1 al 12 de julio), y el espectáculo histórico folclórico ‘Dos Noches y Una Madrugada’, creado por el profesor Edgardo de León, con arreglos y música del maestro Edgardo Quintero y las composiciones de artistas como Clímaco Batista, Juan Molina, Melquisedec Vásquez y Escolástico ‘Colaco’ Cortez, entre otros. (1 al 11 de octubre). Los musicales, imperdibles Las grandes producciones musicales tampoco faltarán en la nueva temporada de presentaciones del Teatro Nacional. Entre las grandes producciones que se cuentan estarán los clásicos ‘Annie, el Musical’ (5 al 17 de mayo), ‘El Príncipe de Egipto’ (4 al 15 de agosto), y el estreno del musical sobre la vida de la artista panameña Erika Ender (12 al 19 de noviembre). El Teatro Nacional, hogar de los festivales Además de ser un recinto conocido por ofrecer espectáculos, el Teatro Nacional también es conocido por ser el punto de encuentro para eventos clave en la vida cultural del país como será la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Panamá IFF (10 al 12 de abril), la inauguración del Festival de Artes Escénicas (16 de abril) y de Musicalion Highlights (3 al 7 de junio).

Una nueva etapa El director artístico del Teatro Nacional César Robles reiteró a los presentes durante la conferencia de prensa que la cartelera develada para esta año se planificó desde el año pasado. “Hemos decidido darle un espacio destacado a la música, porque el año pasado han habido muchas presentaciones de danza y de teatro. Lo que hacemos nosotros es recibir las solicitudes de aquellas agrupaciones que quieran presentarse al Teatro Nacional, las cuales se atienden por orden de llegada y se evalúan los espacios disponibles (...) Dependiendo de la temática que se ha seguido durante el año, buscamos los siguientes espectáculos como aquellos que iban orientados a líneas temáticas como la salud mental y la panameñidad. Este año, quisimos hacer un énfasis en la historia panameño así como dar más espacio a los artistas nacionales”, resumió Robles.

En tanto, la directora ejecutiva del Teatro Nacional Thyrza Guerrero afirmó que la institución está para todos los panameños, al tiempo que citó el precedente histórico que dejó el año 1904 cuando el entonces presidente Manuel Amador Guerrero quiso establecer un centro artístico aparte del Palacio de Gobierno cuando la República estaba aún surgiendo. “Si bien es difícil convencer a la gente que las artes y la cultura son fundamentales para desarrollar la esencia, la identidad y la nación. Imagínense entonces con la cantidad de necesidades que había antes. (...) Esto habla de una línea de pensamiento muy clara desde los inicios de la República, el arte y la cultura son considerados imprescindibles e importantes para la nación”, agregó.