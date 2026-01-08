El Teatro Nacional presenta su programación 2026 con folclor, y grandes musicales y conciertos

<b>En la agenda también se contemplan los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Panamá (28 de mayo y 16 de julio), el Quinteto Astor Piazzolla venido desde Buenos Aires, Argentina (9 de junio), la Orquesta Filarmónica de Panamá (17 de junio) y, uno de los momentos más esperados, el concierto sinfónico de la icónica banda del rock nacional Xantos Jorge (17 de septiembre).</b><b>En el mes de octubre, la Asociación de Pianistas de Panamá llevará a cabo en el Teatro Nacional el Panamá Pianofest, que traerá en el escenario las obras del pianista panameño Henry Rose (14 de octubre) y los conciertos para 2, 3 y 4 pianos de Mozart y Bach (13 de octubre). Un concierto cuyo precedente se remonta al año 1975, cuando los maestros Jaime y Nelly Ingram realizaron el concierto en el Teatro Nacional bajo la conducción del maestro Eduardo Charpentier.</b><b>La danza además será la protagonista este año en el Teatro Nacional con las presentaciones de El Corsario (26 al 29 de marzo), Romeo y Julieta (28 de agosto al 6 de septiembre), La Bella Durmiente (22 al 25 de octubre), y El Cascanueces (3 al 13 de diciembre). </b>Un clásico navideño de excelencia.