¿Cuáles son las novedades culturales que podemos esperar a inicios del 2026?

El colofón final será el tradicional concierto de cierre al aire libre que se llevará a cabo este 17 de enero en el cuadrángulo central de la Ciudad del Saber, y que rendirá homenaje al famoso cantante puertorriqueño Ismael Rivera. Su sobrino directo, el percusionista Moncho Rivera, participará en el concierto que anualmente suele tener una gran concurrencia.

Más información sobre este y otros conciertos - en los que participarán artistas como Lucas Falla, Terri Lyne Carrington, y Carolina Pérez, entre otros - así como otras actividades la podrá encontrar en la página oficial del Festival de Jazz de Panamá www.panamajazzfestival.com . En dicho calendario disponible en la página web, así como en las redes sociales del evento, también habrá información sobre los distintos componentes del programa educativo del festival, el cual ya impactó a más de 75,000 jóvenes que ven en la música una vía de desarrollo.

También no se puede perder los famosos conciertos ‘Jam Sessions’, que tendrán como sede el punto de encuentro musical Rock N’ Folk de Calle Uruguay, entre este 15 y 16 de enero.

Teniendo en cuenta que las entradas a este concierto se agotaron en cuestión de pocos días, los organizadores del Festival de Jazz de Panamá recomiendan al público en general que adquiera sus entradas lo más pronto posible para no perderse la oportunidad de disfrutar de las presentaciones que el certamen tiene para ofrecer. Entre ellos, la presentación que ofrecerá la saxofonista estadounidense Tia Fuller – quien forma parte de la banda musical que acompaña a la afamada cantante Beyoncé en sus giras - en conjunto con músicos del Berklee Global Jazz Institute este próximo 16 de enero a las 8:00 pm en el Teatro Ateneo de la Ciudad del Saber. La banda de apertura de este concierto será ‘Idania Dowman y las Buenas Voces’.

Con las entradas ya agotadas, este festival dará inicio con un concierto de gala que tendrá lugar en el Teatro Ateneo de la Ciudad del Saber este próximo 15 de enero en el que estarán tanto el músico y compositor Danilo Pérez como el bajista estadounidense John Patituci y el baterista Brian Blade. Un espectáculo que rendirá un homenaje al saxofonista Wayne Shorter y que también tendrá como invitado especial al saxofonista Ravi Coltrane. La artista panameña Juliette Roy será la encargada de dar el pistoletazo inicial al evento.

Si hay todavía quien piensa que en Panamá no hay espacios para disfrutar el arte y la cultura, debería hacerlo dos veces. Una evidencia de ello es la celebración esta semana de la vigésimo tercera edición del Festival de Jazz de Panamá, que se llevará a cabo entre este 15 y 17 de enero en una edición que si bien se vio reducida por la falta de apoyo presupuestario de la Autoridad de Turismo de Panamá y la Alcaldía capitalina, no pierde su esencia de transmitir a la población lo mejor del jazz al tiempo de ser una plataforma educativa que se convierte en el semillero de nuevos talentos capaces de poner el nombre del país en alto. Este año dará un homenaje al saxofonista Gladstone Gordon.

Temporada 2026 del Teatro Nacional

Entre tanto, el Teatro Nacional anunció recientemente esta semana su programación para el año 2026 en el que se contemplan presentaciones de todo tipo, que van desde las folclóricas hasta los musicales y los conciertos que tanto gustan a todos los públicos.

La programación del Teatro Nacional da comienzo al ejercicio de este año con eventos que apelan a la diversidad cultural del país como lo es la Gala Folclórica de Panamá (24 y 25 de enero / 31 de enero y 1 de febrero), que presentará lo mejor de algunas de las agrupaciones folclóricas del país en cuatro funciones distintas entre sí. Seguidamente, se marcará la celebración del Año Nuevo Chino (4 y 5 de febrero) y el cierre del centenario de la Revolución Dule con un evento artístico repleto de música, danza y tradición en Conmemoración de la firma del Tratado de Paz de 1925, que se llevará a cabo el próximo 7 de marzo.

En el apartado de los conciertos, predomina la variedad que se manifiesta en presentaciones que apelan a todos los gustos: desde la música clásica hasta la sonoridad panameña y popular. Entre las propuestas a disfrutar este año, está el recital íntimo ‘Lado B: Boleros del Alma’ (13 de febrero) con las piezas más destacadas de este género musical que serán presentadas por las cantantes Diana Durán y Odette Versalles. En cambio, ‘Este Gran Concierto’ (4 y 5 de marzo) ofrecerá de la mano de Jossie Jiménez un espectáculo con reconocidas voces panameñas como Nicole Puga y Gaby Gnazzo.

Por su lado, los amantes de la música clásica tienen una cita con el ‘Concierto para Piano y Orquesta de Mozart K 271’ con David García y la Orquesta Juvenil Metropolitana’ (10 de marzo) y ‘Fantasía Panameña’ (18 y 19 de marzo), un concierto brindado por el grupo Voice Art que busca unir la música clásica con canciones tradicionales del folclor nacional. La temporada 2026 del Teatro Nacional también incluirá un ‘Recital de Ópera’ con la agrupación A Tutta Voce (14 de abril) y una experiencia de música sacra (20 y 21 de marzo).

En la agenda también se contemplan los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Panamá (28 de mayo y 16 de julio), el Quinteto Astor Piazzolla venido desde Buenos Aires, Argentina (9 de junio), la Orquesta Filarmónica de Panamá (17 de junio) y, uno de los momentos más esperados, el concierto sinfónico de la icónica banda del rock nacional Xantos Jorge (17 de septiembre).

En el mes de octubre, la Asociación de Pianistas de Panamá llevará a cabo en el Teatro Nacional el Panamá Pianofest, que traerá en el escenario las obras del pianista panameño Henry Rose (14 de octubre) y los conciertos para 2, 3 y 4 pianos de Mozart y Bach (13 de octubre). Un concierto cuyo precedente se remonta al año 1975, cuando los maestros Jaime y Nelly Ingram realizaron el concierto en el Teatro Nacional bajo la conducción del maestro Eduardo Charpentier.

La danza además será la protagonista este año en el Teatro Nacional con las presentaciones de El Corsario (26 al 29 de marzo), Romeo y Julieta (28 de agosto al 6 de septiembre), La Bella Durmiente (22 al 25 de octubre), y El Cascanueces (3 al 13 de diciembre). Un clásico navideño de excelencia.

El Teatro Nacional servirá igualmente como una plataforma para reunir lo mejor de la danza contemporánea nacional e internacional bajo el Festival Prisma, que se llevará a cabo del 22 al 26 de septiembre.

Conscientes del poder del teatro para invitar al público a reflexionar y compartir, el Teatro Nacional se colmará esta temporada de diversas obras de escritores panameños como ‘Las Históricas Aventuras del Comején y el Bibliotecario de Tatiana Salamín’ (28 de febrero y 1 de enero), ‘Fuenteovejuna Cimarrón’ (21 al 24 de mayo), en una nueva adaptación de la dramaturga Isabel Burgos del clásico del español Lope de Vega, y la obra ‘Judas 20/20’ de Manuel Paz.

Esta última se presentará en el espacio alternativo conocido como ‘El Nacional Underground’, un espacio situado en el teatro para ofrecer obras de carácter experimental.

Dos proyectos especiales ponen el colofón a este apartado de la programación 2026 del Teatro Nacional. Uno es el montaje de ‘Sir Henry, El Pirata’, un musical escrito por Ernesto ‘Neco’ Endara con composiciones musicales de Toño Rovira, y que es una obra ganadora del Premio Ricardo Miró (1 al 12 de julio), y el espectáculo histórico folclórico ‘Dos Noches y Una Madrugada’, creado por el profesor Edgardo de León, con arreglos y música del maestro Edgardo Quintero y las composiciones de artistas como Clímaco Batista, Juan Molina, Melquisedec Vásquez y Escolástico ‘Colaco’ Cortez, entre otros. (1 al 11 de octubre).

Las grandes producciones musicales tampoco faltarán en la nueva temporada de presentaciones del Teatro Nacional. Entre las grandes producciones que se cuentan estarán los clásicos ‘Annie, el Musical’ (5 al 17 de mayo), ‘El Príncipe de Egipto’ (4 al 15 de agosto), y el estreno del musical sobre la vida de la artista panameña Erika Ender (12 al 19 de noviembre).

Toda una cartelera que, de acuerdo al director artístico del Teatro Nacional, César Robles, se vino planificando desde el año pasado.