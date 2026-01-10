¿Cuáles son las novedades culturales que podemos esperar a inicios del 2026?

Si hay todavía quien piensa que en Panamá no hay espacios para disfrutar el arte y la cultura, debería hacerlo dos veces. Una evidencia de ello es la celebración esta semana de la vigésimo tercera edición del Festival de Jazz de Panamá, que se llevará a cabo entre este 15 y 17 de enero en una edición que si bien se vio reducida por la falta de apoyo presupuestario de la Autoridad de Turismo de Panamá y la Alcaldía capitalina, no pierde su esencia de transmitir a la población lo mejor del jazz al tiempo de ser una plataforma educativa que se convierte en el semillero de nuevos talentos capaces de poner el nombre del país en alto. Este año dará un homenaje al saxofonista Gladstone Gordon.Con las entradas ya agotadas, este festival dará inicio con un concierto de gala que tendrá lugar en el Teatro Ateneo de la Ciudad del Saber este próximo 15 de enero en el que estarán tanto el músico y compositor Danilo Pérez como el bajista estadounidense John Patituci y el baterista Brian Blade. Un espectáculo que rendirá un homenaje al saxofonista Wayne Shorter y que también tendrá como invitado especial al saxofonista Ravi Coltrane. La artista panameña Juliette Roy será la encargada de dar el pistoletazo inicial al evento.Teniendo en cuenta que las entradas a este concierto se agotaron en cuestión de pocos días, los organizadores del Festival de Jazz de Panamá recomiendan al público en general que adquiera sus entradas lo más pronto posible para no perderse la oportunidad de disfrutar de las presentaciones que el certamen tiene para ofrecer. Entre ellos, la presentación que ofrecerá la saxofonista estadounidense Tia Fuller – quien forma parte de la banda musical que acompaña a la afamada cantante Beyoncé en sus giras - en conjunto con músicos del Berklee Global Jazz Institute este próximo 16 de enero a las 8:00 pm en el Teatro Ateneo de la Ciudad del Saber. La banda de apertura de este concierto será ‘Idania Dowman y las Buenas Voces’.También no se puede perder los famosos conciertos ‘Jam Sessions’, que tendrán como sede el punto de encuentro musical Rock N’ Folk de Calle Uruguay, entre este 15 y 16 de enero. Más información sobre este y otros conciertos - en los que participarán artistas como Lucas Falla, Terri Lyne Carrington, y Carolina Pérez, entre otros - así como otras actividades la podrá encontrar en la página oficial del Festival de Jazz de Panamá <a rel="nofollow" href="http://www.panamajazzfestival.com/">www.panamajazzfestival.com</a>. En dicho calendario disponible en la página web, así como en las redes sociales del evento, también habrá información sobre los distintos componentes del programa educativo del festival, el cual ya impactó a más de 75,000 jóvenes que ven en la música una vía de desarrollo.El colofón final será el tradicional concierto de cierre al aire libre que se llevará a cabo este 17 de enero en el cuadrángulo central de la Ciudad del Saber, y que rendirá homenaje al famoso cantante puertorriqueño Ismael Rivera. Su sobrino directo, el percusionista Moncho Rivera, participará en el concierto que anualmente suele tener una gran concurrencia.