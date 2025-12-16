‘Una navidad de...’, una comedia peculiar para estas fechas

Durante las últimas semanas, la obra “Una navidad de ...” presentada en el Teatro La Estación ha estado protagonizando las risas del público durante la temporada navideña, caracterizada por el típico estrés que se presenta previo a la cena de Navidad y los encuentros familiares que se llevan a cabo por estas fechas.

Esa tensión típica en los eventos navideños – que suele ser provocada por algunos familiares e invitados, ya sea por roces incómodos o comentarios inconvenientes – se refleja en la trama encarnada por el elenco protagonizado por Arturo Wong Sagel, Stella Lauri, Yarelí Cartín y Juan David Valdés.

La comedia teatral – dirigida tanto por Stella Lauri como Isabel Burgos – muestra a una familia que se reúne a celebrar Navidad luego de tres años de no tener contacto con Elena, la hija menor, que se fue a vivir a Dublín (Irlanda) tras una ardua discusión familiar. Ahora, la familia quiere agradar a su hija con lo que sea necesario.

Una obra adaptada del guion del español Markos Goikolea Unzalu, el cual dejó mucho de qué hablar durante estos días. Las últimas funciones de la obra se llevarán a cabo este jueves 18 y viernes 19 de diciembre en el Teatro La Estación. Los boletos se pueden adquirir en Panatickets.

Burgos comentó a La Estrella de Panamá que, además de su trama jocosa que la define como una comedia navideña distinta a las demás que se han presentado en la escena teatral, ‘Una navidad de...’ tiene una chispa especial que se ejemplifica en el personaje de Cindy, quien es en realidad una pareja invisible de Elena, a la que todos en la familia dicen reconocer para seguir llevando la fiesta en paz.

“Solo una de ellas la ve, los demás no la ven pero saben que ella esta ahí”, resumió la dramaturga, en referencia a ese elemento peculiar dentro de la trama.

Es en este sentido que Burgos resaltó que lo maravilloso de la obra es que ese elemento de la historia hace que el público tenga la oportunidad de imaginarse qué es lo que está pasando sobre el escenario.

“El público finalmente entiende que donde ahí no hay nada, está sentada Cindy, y si alguien se sienta ahí, se sienta sobre Cindy, y de repente el cerebro del público completa lo que está viendo en su imaginario. Esto es lo peculiar de la obra, que la mitad de ella transcurre por la mente del espectador (...) Una experiencia similar tuvimos con la obra ‘Estas ahí’, que es del autor argentino Javier Duhalde en la que también había un fantasma y en la que el público le pasaba exactamente lo mismo: se construía parte de la historia en su mente. Esto es lo maravilloso del teatro, que todo puede pasar”, detalló.

Además de explorar la temática navideña, la obra busca explorar la capacidad extraordinaria del ser humano de creerse sus fantasías, al punto de confundirlas con la realidad.

“Al final del caso, todos tenemos historias increíbles en la mente. Por ejemplo, la gente que cree en el valor de las criptomonedas, aquellos que creen en el poder de las energías y la capacidad de devolución del universo, etc. Cada personaje tiene una creencia similar a la que tiene Emily. El mensaje que se transmite es el cuestionar quiénes somos para criticar a alguien porque cree en algo cuando seguramente uno también tiene una creencia rara o peculiar”, reflexionó.

Por otro lado, Burgos manifestó sentirse contenta por la gran aceptación del público a la obra ‘Una navidad de...’. “Siempre surgen las dudas sobre si a los espectadores les va a gustar la obra, y surgen las preguntas: ¿Será que la gente entenderá? ¿Será que la obra dé risa? ¿La gente la recomendará? Gracias a Dios, la obra logró surgir dentro de una temporada difícil para la escena teatral, tomando en cuenta que hay dificultades propias de la época como el tráfico intenso y los diversos mandados que se hacen por estas fechas. Es satisfactorio que la gente te diga que se siente renovada al ver esta comedia”, comentó.