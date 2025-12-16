CAF reelige a Sergio Díaz-Granados como presidente ejecutivo por cinco años más

El Directorio de CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe— aprobó la reelección del colombiano Sergio Díaz-Granados como presidente ejecutivo por un nuevo período de cinco años, al considerar los resultados obtenidos durante su primer mandato. En los últimos cuatro años, CAF registró aprobaciones anuales superiores a los $16,000 millones, incorporó seis nuevos países accionistas —principalmente de Centroamérica y el Caribe—, concretó el regreso de Chile como miembro pleno y realizó la mayor capitalización de su historia, por $7,000 millones. Estos hitos consolidaron a CAF como una de las principales entidades multilaterales de la región. “Agradezco profundamente la confianza del Directorio. Este respaldo es un reconocimiento al trabajo en equipo de toda la institución y al compromiso de nuestros países accionistas. En el próximo período redoblaremos esfuerzos para ser cada vez más ágiles, innovadores y cercanos a las necesidades de los países miembros y de la región. Al 2031 apuntamos duplicar nuestra cartera, impulsar decididamente el trabajo con el sector privado y apuntalar la productividad y el crecimiento sostenible de la región”, afirmó Díaz-Granados.